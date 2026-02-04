Прямой эфир

Ученые разработали вакцину, способную нейтрализовать ВИЧ после первой инъекции

04 февраля 2026 08:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ученые разработали вакцину, способную нейтрализовать ВИЧ после первой инъекции-0

В США создан прототип вакцины от ВИЧ, способный нейтрализовать вирус иммунодефицита при первом введении в организм пациента, пишет ТАСС.

Представители пресс-службы Вистаровского института информируют, что наблюдается небольшой, но заметный нейтрализационный отклик после того, как проводится первая иммунизация животных. Ранее, как отмечают ученые, такой результат никогда не регистрировали: стандартно вакцины от ВИЧ показывают значимое влияние на работу иммунитета после 7-10 инъекций.

Захарова напомнила ЕС о страданиях детей в Донбассе

Фото: Pinterest

# Здоровье # Наука

Другие новости рубрики

Все новости
Эстония столкнулась с критической нехваткой инвестиций в собственную генерацию энергии
04 февраля 2026 07:52

Эстония столкнулась с критической нехваткой инвестиций в собственную генерацию энергии

Парижская прокуратура провела обыски во французских офисах социальной сети X
04 февраля 2026 07:22

Парижская прокуратура провела обыски во французских офисах социальной сети X

В больницах Польши анонсировали масштабную акцию протеста
04 февраля 2026 07:19

В больницах Польши анонсировали масштабную акцию протеста