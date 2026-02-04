Ученые разработали вакцину, способную нейтрализовать ВИЧ после первой инъекции

В США создан прототип вакцины от ВИЧ, способный нейтрализовать вирус иммунодефицита при первом введении в организм пациента, пишет ТАСС.

Представители пресс-службы Вистаровского института информируют, что наблюдается небольшой, но заметный нейтрализационный отклик после того, как проводится первая иммунизация животных. Ранее, как отмечают ученые, такой результат никогда не регистрировали: стандартно вакцины от ВИЧ показывают значимое влияние на работу иммунитета после 7-10 инъекций.

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