МЧС совместно с ЮНИСЕФ запустили информационную кампанию «Дети – не взрослые. Не оставляйте их одних». Ее цель – повысить осведомленность о правилах безопасности в повседневной жизни и действиях в чрезвычайных ситуациях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели посещают детские сады и школы. С педагогами проводят тематические беседы, демонстрируют правила пользования огнетушителем и разъясняют важность установки пожарных извещателей. Для детей подготовлена специальная игровая программа. В доступной и увлекательной форме ребята узнают, как действовать при пожаре, по какому номеру звонить в экстренную службу, какую информацию сообщить диспетчеру. Особое внимание – работе с родителями. Им рассказывают о потенциальных опасностях, которые могут подстерегать детей как дома, так и на улице.

Ольга Стульская, заведующая детским садом № 113 Гродно: Мы проводим регулярно информационно-разъяснительную работу с сотрудниками. Педагоги проводят беседы, игры различными с нашими воспитанниками, у нас есть комната основ безопасности жизнедеятельности. У нас есть объединение по интересам на бесплатной основе, которое называется «Азбука безопасности».

Сергей Подаченко, заместитель начальника Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Работниками Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям было проведено более 200 профилактических мероприятий, в которых обучены более 16 000 человек. Благодаря таким профилактическим мероприятиям в Гродно была допущена только одна детская гибель, которая произошла в 2023 году.

По данным за последние шесть лет, свыше 40 детей погибли на пожарах (большинство – в возрасте до 7 лет), более 120 утонули в водоемах. Спасатели подчеркивают: во многих случаях этих трагедий можно было избежать при соблюдении элементарных правил безопасности и постоянном родительском контроле.