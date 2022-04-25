«Я не отделяю одно от другого». Участвует ли руководитель Большого театра в обсуждении работы артистов?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Екатерина Дулова – генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь.

Юлия Артюх:

Екатерина Николаевна, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время для нашей беседы. Очень примечательно то, что мы находимся сейчас в Большом театре, именно там, где Большой театр не доступен глазу обычного зрителя. Ведь для зрителей Большой театр – это сцена, это холл.

Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь:

Центральный вход.

Юлия Артюх:

Центральный вход, да. Это само здание, но другие моменты зрителю недоступны. А что такое Большой театр для вас?

Екатерина Дулова:

Если просто ответить на этот вопрос, то Большой театр сегодня для меня – это все. А если конкретизировать, то, конечно, это огромный комплекс, который включает в себя и творчество, и производство, которое подчинено этому творчеству. Поэтому здесь находятся все необходимые составляющие, которые нужны для того, чтобы этот замечательный продукт в виде оперы, балетов, концертов представал на сцене от самого начала и до финала.

Юлия Артюх:

Работа в Академии музыки и работа в Большом отличается? То есть ваш функционал отличатся, да?

Екатерина Дулова:

Конечно. Принципиально отличается, потому что, несмотря на то, что и там, и там ты руководишь всем целым, но есть, конечно, важнейшие акценты, связанные с тем, что там ты обязан обеспечить, в консерватории, образовательный процесс. А здесь – в центре, конечно, творчества. Причем творчества выдающихся людей нашей страны: и певцов, и танцовщиков, дирижеров, балетмейстеров. Поэтому обеспечить это существование с тем, чтобы действительно мы видели воочию красоту того, что творят эти люди. В прямом смысле творят – от замечательного слова «творчество». Это моя обязанность сегодня. Юлия Артюх:

Учитывая ваше образование и звание, профессор и доктор наук, музыковед, вы и как руководитель, и как человек настолько глубоко понимающий в искусстве, можете ли вносить какие-то коррективы. Я вижу, что у вас в кабинете есть экран, вы наблюдаете за творческим процессом и где-то какие-то нюансы можете корректировать?