Спустились под сцену Большого театра на глубину 18 метров. Эксклюзивные кадры

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь.

Юлия Артюх, СТВ:

Сцена имеет несколько наклонов. Танцевать крайне сложно. Но мы ни танцовщики, ни танцовщицы, ни артисты, так как мы снимаем про Большой театр сквозь призму вашего ощущения, вы в Академии музыки делали ремонт. И я уверена, что когда вы пришли сюда, вы тоже обследовали все на предмет состояния работы механизмов. И надо сказать, что вы уже обозначили: на 18 метров в глубину мы можем спуститься.

Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь:

Да. Под нами находится совершенно уникальный так называемый мозг вообще всего, что связано с машинерией сцены. Она имеет небольшой уклон, это знают все и ценят. Это такое удивительное явление. Потому что это очень комфортно, в том числе, для зрителей. Сегодня у нас нет возможности показать возможности движения частей сцены, потому что лежит линолеум, поскольку готовится балет. Здесь идеальное должно быть сочетание всех плит с тем, чтобы не было никаких препятствий.

Юлия Артюх:

Но зато мы сможем посмотреть изнутри. Екатерина Дулова:

Но зато мы сможем спуститься вниз и увидеть, что творится внизу. Юлия Артюх:

Здорово! А мы спускаемся все ниже и ниже под сцену Большого театра.

Екатерина Дулова:

И это еще не окончательный наш путь. Потому что вот – вся механика, все основные компоненты, которые способствуют. Гидравлические насосы, которые приводят в действие механизмы сцены. Спускаемся на следующий уровень. Будьте внимательны. Юлия Артюх:

Екатерина Николаевна, мы находимся все еще в Большом театре под землей. Но ощущения, как будто на каком-то заводе. Что это такое?

Екатерина Дулова:

Это действительно сердце, механическое сердце сцены Большого театра. Потому что благодаря этим уникальным приборам работает, функционирует все, что на самом деле на сцене нам кажется удивительной сказкой. То есть зрители привыкли видеть это завораживающее действо, а на самом деле все-таки для того, чтобы его обеспечить, работает вот такой колоссальный механизм, такая уникальная система, для которой специально было изготовлено вот это место и установки. Сейчас мы находимся на 18 метрах под сценой, на глубине 18 метров.

Юлия Артюх:

Правда впечатляет. Целый завод, как я уже сказала, механический, который обеспечивает функционирование того, что уже открыто взору зрителей. «Папа очень хотел, чтобы я была мальчиком». Екатерина Дулова рассказала, что умеет делать по хозяйству – подробнее здесь.

Екатерина Дулова:

И представьте себе, что здесь работают специалисты, которые обслуживают эту систему, знают ее. Понимаете? То есть театр – это не только зрелище, это действительно огромное производство, такой холдинг, где производят все – от первого какого-то элемента до финала в виде спектакля. Взаимодействует все.

Юлия Артюх:

Погрузили очень глубоко своих телезрителей в атмосферу Большого театра не только прекрасную, изящную, но и в непосредственно механическую. И я думаю, что это очень интересно.