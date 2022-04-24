«Папа очень хотел, чтобы я была мальчиком». Екатерина Дулова рассказала, что умеет делать по хозяйству

Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь:

Я понимаю, что мы вещаем на всю страну с вами, рассказываем о вещах, которые остаются, может быть, за кулисами. Но так, как я воспитывалась, – я вам говорила, что папа очень хотел, чтобы я была мальчиком, но получилась девочка. Не виолончелистка, а пианистка, а дальше музыковед. Я очень внимательно всегда наблюдала за тем, что и как он делает. Поэтому я не буду скрывать: я умею все. Все работы хозяйственного толка меня абсолютно не страшат ни в какой части. Мне просто надо вникнуть, прочесть инструкцию, ознакомиться, узнать правила безопасности. А дальше я, в общем, справлюсь. Но так, чтобы реально чем-то стучать и пилить, – был такой период, когда активно на даче я действительно этим занималась. Потому что, чего скрывать, когда в семье все музыканты, то руки – это самое главное – это профессия. Их нужно беречь, и тут дело не в том, что ты что-то непосильно делаешь, а просто прекрасно понимаешь, что может произойти в случае если. Поэтому увидеть меня сегодня с молотком, с пилой вряд ли будет возможно, но в рассуждениях о том, что надо бы улучшить, где нужно было чем-то помочь.

Первое, что я сделала, предположим, придя в Большой театр, я, конечно, изучила техническую сторону, которая мне не была никогда знакома здесь – это сцена, это возможности, уникальная сцена нашего театра, которая в полной мере еще даже режиссерски не освоена. У нее такое количество возможностей. Эти механизмы, я спустилась вниз на эти 18 метров, чтобы понять, как все это устроено. Потому что впоследствии предстоит принимать какие-то управленческие решения. Точно так же я поднялась на 11-й этаж в мастерские, чтобы посмотреть, как создается. Производство – это сфера, которая мне вообще не была знакома по консерватории никогда. А изготовление костюмов, обуви, головных уборов – там уникальные мастера работают. Я думаю, что многие сейчас впервые услышали, что в театре 11 этажей.