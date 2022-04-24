До Большого театра. Екатерина Дулова рассказала, как стала ректором Академии музыки

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь.

Юлия Артюх, СТВ:

Руководили Академией музыки. Это уже серьезная должность – руководитель. Не просто коллектива – это и студенты, это и педагоги, это хозяйство. Вы, когда пришли на эту должность, помните себя? Как вы ощутили себя в такой ипостаси? Спустились под сцену Большого театра на глубину 18 метров. Эксклюзивные кадры. Подробнее здесь.

Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь:

Юль, мы ведь с вами начали разговор о том, что эти ступени без внутреннего ощущения проходились мной. Потому что я пришла в консерваторию, я ведь заканчивала Петербургскую консерваторию. Потому что во времена, когда мы учились в школе (это советские времена), была совершенно определенная государственная политика подготовки кадров, совершенствования профессиональных кадров именно в области музыкального искусства в Российской Федерации в лучших вузах. Их было три: Московская консерватория, Санкт-Петербургская консерватория и Академия имени Гнесиных (тогда – Музыкально-педагогический институт). И заканчивающие выпускники – как правило, это были три человека, которые направлялись, прослушивались, отбирались и направлялись. То есть белорусская сторона готовила для себя будущего специалиста с обязательным возвращением назад, чтобы он работал здесь. Вот я являюсь таким ярким примером реализации этой государственной политики. Потому что я не подлежала распределению, когда закончила Санкт-Петербургскую консерваторию. А я приехала в распоряжение Министерства культуры Белорусской ССР и уже здесь получила следующее направление в аспирантуру. Поэтому, понимаете, аспирантура – дальше ты становишься кандидатом наук и приезжаешь для работы. Естественно, кандидату наук предлагается работа в вузе. Единственный вуз, где готовятся профессиональные музыканты в нашей стране сегодня, – это консерватория, Академия музыки. Вот таким образом я и пришла. Просто преподавателем, правда, уже с кандидатской степенью, а дальше уже все ступеньки. Они от педагогических: от преподавателя – к старшему, к доценту, к профессору, потом – заведующий кафедрой, потому что, я защитила докторскую диссертацию. Дальше – проректор. Вот здесь был какой-то шов от научно-педагогического к административному, но все равно я была проректором по научной работе, международным отношениям. Мне это было самой настолько интересно, потому что мне хотелось узнать, как эта сфера развивается и у наших соседей, и вообще в мире. Поэтому я даже не заметила, как пролетели эти пять лет. И дальше поступило предложение возглавить вуз.

Юлия Артюх:

Вам же там не только музыкой пришлось заниматься. Екатерина Дулова:

Совсем не музыкой. Юлия Артюх:

Совсем не музыкой даже? Екатерина Дулова:

Совсем не музыкой в ряде случаев. Но я счастлива тому, что мне удалось помочь целому ряду талантливых людей. И когда мне предложили возглавить Фонд Президента по поддержке талантливой молодежи, то тут соединились вообще все содержательные профессиональные параметры. Знаете, когда ты видишь весь срез нашей талантливой молодежи, чем она занимается, чем интересуется, какие есть проблемы.

Юлия Артюх:

Бывает такое, что молодой талант отправили на стажировку и потом случается такое, что я бы, может быть, остался там? Или все в свое гнездышко обратно возвращаются? Екатерина Дулова:

Нет, здесь очень по-разному может развернуться, очень. Все зависит от того, если мы говорим сейчас о студентах... Юлия Артюх:

Да, о студентах, безусловно.

Екатерина Дулова:

Просто там все, что касается академической мобильности, то есть обмена, когда студенты едут в один вуз, а студенты этого вуза приезжают к нам – эти обменные программы, как правило, не более трех месяцев. Здесь ребята прекрасно понимают, что там они проходят обучение, но на определенном этапе не скрывали ребята о том, что им предлагали задержаться. Я неслучайно рассказывала вам о нашей школе при консерватории. В свое время это была настоящая мощная системная структура, направленная на подготовку профессионального музыканта. И вот это качество сохраняется в тебе на протяжении всей жизни, и его не могут не почувствовать наши партнеры, у которых, если мы говорим о соседних государствах, граничащих с нами в тот момент, эта система была уже разрушена. И получать такого класса ребят, конечно, огромное было счастье, которые уже прошли ступеньки высшего образования. Юлия Артюх:

А вам самой не предлагали нигде остаться жить и, например, преподавать?

Екатерина Дулова:

Мне предложили, но это было в период обучения в аспирантуре. Я закончила, и я была из той когорты аспирантов, которые защитились в срок обучения. И мне было предложено остаться работать на кафедре истории русской музыки Санкт-Петербургской консерватории. Но у меня уже была семья. И в общем мне казалось, что я смогу очень многое сделать здесь и я нужна. Я на чистой интуиции тогда это делала, но сейчас я понимаю, что, вероятно, нечего не бывает просто так. Я не приняла это предложение и вернулась в Минск. Юлия Артюх:

Сейчас у нас по традиции коротенький блиц-опрос. Я задаю вопрос – вы коротко отвечаете. Классика или современность?

Екатерина Дулова:

Классика. Юлия Артюх:

В какую эпоху вы бы хотели жить? Екатермна Дулова:

В романтическую. Юлия Артюх:

Вас легко вывести из себя? Екатерина Дулова:

Нет. Я считаю, что, когда человек выходит из себя, он выходит из какого-то уровня культуры. Поэтому нет. Юлия Артюх:

На что вы бы никогда не потратили деньги?