XV музыкальный фестиваль «Заславль» прошел в древнем городе

Новости Беларуси. Юбилейный XV фестиваль «Заславль» прошел в древнем городе. Фестиваль проводится национальным концертным оркестром Беларуси под управлением Михаила Финберга при поддержке Миноблисполкома.

Несколько сотен зрителей собрались, чтобы послушать произведения белорусских композиторов XVIII-XX веков. Завершился вечер концертом эстрадной музыки под аккомпанемент оркестра.

В календаре музыкальных праздников региона в 2015 году фестивали в Молодечно, Несвиже, Жодино, Узде и Любани. Их главная цель – прививать хороший вкус и молодому поколению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.