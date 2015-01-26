Новости Беларуси. Зал народного творчества открылся в Березинском центре ремесел. Таким образом, ученые решили собрать, сохранить и возродить народные традиции, которые столетия назад были популярны здесь.

В экспозиции представлены уникальные работы местных мастеров по ткачеству, рукоделию, вышивке. Есть изделия из дерева, металла, керамики, льна, соломки.

Парад ремесел предлагают пока только бярэзинцы. Но на этом здесь не ограничатся. Возможно, со временем в зале появятся изделия мастеров из других районов. Запланировано и проведение творческих встреч. Будут проводиться мастер-классы. Каждый желающий может попробовать себя в непростом ремесле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктория Полянская, директор Березинского районного центра ремесел:

Майстроў у народным клубе налічваецца на сёняшні дзень 32. Узрост іх розны. І па сваёй дзейнасці таксама майстры розныя. Калі прыходзяць дзеці з горада, яны не бачаць гэтага тканага, вышыванага нашых бабуль, дзядуль. Яны прыходзяць і знаёмяцца з гісторыяй, якая ўжо адышла ў мінулае, тым не менш, мы яе захоўваем.

Иван Капко, мастер народного клуба мастеров Березинского района:

Природа работает в первую очередь, а я только нахожу те поделки природы, те явления, загадки природы. Срезаю, отбрасываю гнилое, сухое, то есть лишнее, что там появилось, и получаются такие поделки, лесные образы, какие-то образы самые неожиданные. Я выставляю для того, чтобы люди увидели, какую красоту таит природа, как здорово. И главное, что природу надо беречь.