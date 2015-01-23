Возвращенные ценности Национального художественного музея

Национальный художественный музей богат своей историей и экспонатами со своей историей. Среди огромного разнообразия произведений особое место занимают те, что вернулись в фонды, несмотря на все препятствия и трудности. Официальная история музея началась в январе 1939 года, когда была создана Государственная картинная галерея. Просуществовала она всего 2 года — пока не началась Великая Отечественная война. В первые ее дни все собрание произведений исчезло бесследно.

Судьба большинства произведений Государственной картинной галереи до сих пор неизвестна. Поиски ведутся по сей день. Лишь некоторым экспонатам посчастливилось вернуться в нынешний Национальный художественный музей. Среди них — бюст князя Румянцева-Задунайского работы Шубина.

Вернулась в фонды музея и картины «Осень» Левитана, «Утро весны» Кудревича. Причем, история спасения последней уникальна.

Чудесным образом спаслись работы тогда еще никому неизвестного художника Юделя Пэна.

В конце войны советскими солдатами в городах Восточной Пруссии была найдена целая коллекция портретов из Несвижа. Многие из них окутаны тайнами и мифами, но достоверно известно одно.

Сегодня все экспонаты, которые вернулись в музей, сотрудники берегут как зеницу ока. Многие из них сейчас реставрируются. В стенах музея не теряют надежды, что когда-нибудь удастся разыскать и другие произведения, которые сейчас могут храниться в частных коллекциях.

Этим произведениям суждено было получить вторую жизнь, чтобы мы и сегодня могли любоваться истинным достоянием нашей страны. Сотрудники Национального художественного музея уверены, возвращенные ценности и есть доказательство существования чуда.