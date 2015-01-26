Цепочка для часов, сплетенная из женских волос, появилась в Минском областном краеведческом музее

Новости Беларуси. Историю уникального экспоната времен Великой Отечественной войны восстановили в Минском областном краеведческом музее. Предмет попал в фонды еще в 1961 году. Однако происхождение его было неизвестно до недавнего времени.

Речь идет о цепочке для карманных часов. Она сплетена из женских волос. Есть сведения, что в знак уважения такие чудовищные сувениры презентовали высшим чинам СС.

Цепочки из волос плели в Бухенвальде – одном из крупнейших лагерей смерти на территории Германии. Скорее всего, именно из этого концлагеря ужасный экспонат и попал в Минскую область.

К слову, выставка, посвященная Великой Отечественной Войне, в 70-летие Победы будет восстановлена и дополнена. Увидеть ее посетители областного краеведческого музея в Молодечно смогут уже в апреле. Музейные работники напомнят молодому поколению об ужасных страницы военного лихолетья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья Полтавец, заместитель директора по научной деятельности Минского областного краеведческого музея:

Существовала даже целая промышленность утилизации человеческого тела, где ничего не пропадало для Германии бесследно. Кожа молодых девушек, детей шла на изготовление различных кожгалантерейных изделий. До сих пор на территории Польши у коллекционеров можно найти различные сорта мыла, изготовленные из человеческого тела. Эта вещь служит нам напоминаем о том, через что прошли предшествующие нам поколения, и заставляет нас еще раз задуматься о том, что такое фашизм и какой ценой пришла к нам победа.