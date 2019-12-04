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Выступить в Вилейке и поучаствовать в «Евровидении». Виталий Артист рассказал о своих целях

04 декабря 2019 09:45
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Какие цели ставит перед собой Виталий Артист, фронтмен группы «Без билета», узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Виталий Артист, фронтмен группы «Без билета»:
В рамках Беларуси у меня две цели – это выступление в Вилейке, которое так и не состоялось, и я не знаю, что с этим делать. И участие в конкурсе «Евровидение». Где-то 10 лет, когда приходит осень, я начинаю развивать эту идею.

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Выступить в Вилейке и поучаствовать в «Евровидении». Виталий Артист рассказал о своих целях-1

 

# Белорусские исполнители # Культура # Виталий Артист # Фотофакт # Музыка

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