«Это мне даст вторую музыкальную жизнь». Почему Виталий Артист распускает «Без билета» и зачем пел в метро

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – фронтмен группы «Без билета» – Виталий Артист.
«Звезды» в метро не ездят, но буквально на днях ты спустился в подземку. Куда ехал?
Виталий Артист, фронтмен группы «Без билета»:
Во-первых, я не «звезда», я простой деревенский парень, и у нас был тур по переходу в метро. Мы придумали вот такую интересную движуху на тему того, что кто не успевает попасть к нам на концерт в конце декабря в «Минск-Арене», без всякого предупреждения мы просто появляемся в метрополитене и как уличные артисты выступаем. Я вообще любитель такого гротескного абсурда, потому что, вроде бы, известный и уважаемый коллектив, причем здесь переход?! Но для меня это способ не зазвездиться и немного опуститься. Переход – дело такое, что никто не знает, кто ты. Если в твоем творчестве что-то есть, если твоя музыка цепляет, люди остановятся и обратят на тебя внимание.
Почему ты распускаешь группу «Без билета»?
Виталий Артист:
Я путешествовал по Марокко в этому году и дело было в Голубом городе. Я сидел и смотрел на водопад в ущелье, на эту воду, и думал о музыке, о своей жизни, и мне тогда пришла в голову идея, что я почувствовал какой-то день сурка, у «Без билета» все было и куда расти дальше? Вроде бы, нужна работа группе. В основном, работают только всякие заказные корпоративные мероприятия и я подумал, что это мне сюда что ли развиваться?! Мне писать песни про Новый год и день рождения?! И как нестандартный ход для художника, я решил эту группу закрыть. Чтобы снова оказаться в ситуации, когда у меня ничего нет, когда мне снова нужно начинать с нуля и проявлять свой креатив. Это немного похоже на выступление в переходе. У меня нет прикрытия имени, которое работает на меня. Я думаю, что это мне даст вторую музыкальную жизнь, я максимально активизируюсь, чтобы не расслабляться и чтобы не повторяться в рамках «Без билета». Я продолжаю писать песни, уже придумал кучу разных идей для новых композиций, но они уже выйдут не в рамках «Без билета», а в рамках какого-то нового проекта. Просто сейчас я заявлю, а мне придет в голову что-нибудь другое, поэтому давайте подождем.