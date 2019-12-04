«Это мне даст вторую музыкальную жизнь». Почему Виталий Артист распускает «Без билета» и зачем пел в метро

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – фронтмен группы «Без билета» – Виталий Артист.

«Звезды» в метро не ездят, но буквально на днях ты спустился в подземку. Куда ехал?

Виталий Артист, фронтмен группы «Без билета»:

Во-первых, я не «звезда», я простой деревенский парень, и у нас был тур по переходу в метро. Мы придумали вот такую интересную движуху на тему того, что кто не успевает попасть к нам на концерт в конце декабря в «Минск-Арене», без всякого предупреждения мы просто появляемся в метрополитене и как уличные артисты выступаем. Я вообще любитель такого гротескного абсурда, потому что, вроде бы, известный и уважаемый коллектив, причем здесь переход?! Но для меня это способ не зазвездиться и немного опуститься. Переход – дело такое, что никто не знает, кто ты. Если в твоем творчестве что-то есть, если твоя музыка цепляет, люди остановятся и обратят на тебя внимание.