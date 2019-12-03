Патриция Курганова о карьере после шоу «Голос»: «Я буду немного другая и, наверное, мой голос будет звучать немного по-другому»
Она – человек, разрушающий стереотипы, певица с потрясающим голосом. Она заставила плакать самого Александра Градского. И она просто красивая и уверенная в себе женщина.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица, преподаватель вокала в ГУО «Детская музыкальная школа искусств №19 г. Минска» – Патриция Курганова.
Огромная популярность к вам пришла после шоу «Голос». Это было 6 лет назад. Что изменилось с тех пор?
Патриция Курганова, певица, преподаватель вокала в ГУО «Детская музыкальная школа искусств №19 г. Минска»:
Конечно, меня стали больше приглашать на разные концерты и мероприятия. Сейчас я занимаюсь тем, что мы с моим мужем Денисом делаем для меня новый репертуар. Это будут какие-то новые песни, я буду немного другая и, наверное, мой голос будет звучать немного по-другому, пока происходит такой момент перестройки.
Вы преподаете детям и вас называют Патрицией Александровной. Как вы к этому относитесь?
Патриция Курганова:
Дети обычно и должны звать педагога по имени и отчеству, иногда они меня случайно называют Патрицией Кургановной. Они прочитают что-нибудь в Интернете и потом неправильно называют.
Давно преподаете?
Патриция Курганова:
Преподаю с 2013 года в музыкальной школе.
Послали бы вы кого-нибудь из своих учеников на шоу?
Патриция Курганова:
Я бы не послала, потому что это большой стресс для детей. И, вообще, мне кажется, что конкурсы – это большой стресс. Я даже по поводу себя могу сказать, что этот конкурс для меня не прошел даром, потому что даже я в своем возрасте, мне было 24, очень расстроилась. Если бы я была ребенком, то больше расстроилась бы, если бы меня не выбрали.
Вы против участия детей в таком конкурсе?
Патриция Курганова:
Особенно в телевизионных конкурсах, потому что мне кажется, что это тяжело для детей.
Ваш муж – музыкант?
Патриция Курганова:
Да, мой муж – музыкант, композитор, звукорежиссер. Он делает для меня все аранжировки, записывает, сводит звук. Как-то так случайно получилось. Познакомились мы с ним в Интернете, в чате.
Как вам вместе работать?
Патриция Курганова:
Творческий союз – это тоже не просто, потому что есть вопросы с режимом дня. Творческие люди очень часто ночью не спят.
А вы сова или жаворонок?
Патриция Курганова:
Я не знаю, наверное, сова, но когда поздно ложусь, приходится раньше вставать, поэтому я плохо себя чувствую, поэтому я стараюсь, все-таки, вовремя ложиться. А муж у меня ночью любит поработать, поэтому есть свои сложности. Но это, конечно, интересно, потому что муж лучше чувствует то, что мне нужно то, что хорошо для моего голоса, поэтому это и хорошо.
Людям с проблемами со зрением тяжело получить образование, влиться в социум и достигнуть каких-то вершин. Так ли это на самом деле?
Патриция Курганова:
Я могу сказать, что если ты уверен, что ты хочешь, то, наверное, ты всегда добьешься своей цели. Безусловно, сложности были и при поступлении в университет, потому что у нас люди боятся и не знают, как учить. У нас еще общество не готово принимать таких людей. Мы над этим работаем, мы заявляем о себе появлением в обществе и на телевидении, чтобы люди видели, что мы такие же, как и все, что мы, в принципе, ничем не отличаемся. У нас не какой-то особый мир, у нас мир тот же самый, как и у всех. Мы не с другой планеты.
Вы отличаетесь только в лучшую сторону, даже вот этой неимоверной силой воли. Если что-то не так легко дается, как другим, то вы достигаете это и достигаете, может быть, даже больших высот вопреки всему. Где вас можно будет увидеть и услышать?
Патриция Курганова:
В ближайшее время будет концерт в Витебске, он будет проходить 5 декабря, 3 числа я буду петь в Минске. Это такие небольшие концерты.