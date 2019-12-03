Патриция Курганова о карьере после шоу «Голос»: «Я буду немного другая и, наверное, мой голос будет звучать немного по-другому»

Она – человек, разрушающий стереотипы, певица с потрясающим голосом. Она заставила плакать самого Александра Градского. И она просто красивая и уверенная в себе женщина. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица, преподаватель вокала в ГУО «Детская музыкальная школа искусств №19 г. Минска» – Патриция Курганова. Огромная популярность к вам пришла после шоу «Голос». Это было 6 лет назад. Что изменилось с тех пор? Патриция Курганова, певица, преподаватель вокала в ГУО «Детская музыкальная школа искусств №19 г. Минска»:

Конечно, меня стали больше приглашать на разные концерты и мероприятия. Сейчас я занимаюсь тем, что мы с моим мужем Денисом делаем для меня новый репертуар. Это будут какие-то новые песни, я буду немного другая и, наверное, мой голос будет звучать немного по-другому, пока происходит такой момент перестройки.

Вы преподаете детям и вас называют Патрицией Александровной. Как вы к этому относитесь? Патриция Курганова:

Дети обычно и должны звать педагога по имени и отчеству, иногда они меня случайно называют Патрицией Кургановной. Они прочитают что-нибудь в Интернете и потом неправильно называют. Давно преподаете? Патриция Курганова:

Преподаю с 2013 года в музыкальной школе. Послали бы вы кого-нибудь из своих учеников на шоу? Патриция Курганова:

Я бы не послала, потому что это большой стресс для детей. И, вообще, мне кажется, что конкурсы – это большой стресс. Я даже по поводу себя могу сказать, что этот конкурс для меня не прошел даром, потому что даже я в своем возрасте, мне было 24, очень расстроилась. Если бы я была ребенком, то больше расстроилась бы, если бы меня не выбрали.

Вы против участия детей в таком конкурсе? Патриция Курганова:

Особенно в телевизионных конкурсах, потому что мне кажется, что это тяжело для детей. Ваш муж – музыкант? Патриция Курганова:

Да, мой муж – музыкант, композитор, звукорежиссер. Он делает для меня все аранжировки, записывает, сводит звук. Как-то так случайно получилось. Познакомились мы с ним в Интернете, в чате.

Как вам вместе работать? Патриция Курганова:

Творческий союз – это тоже не просто, потому что есть вопросы с режимом дня. Творческие люди очень часто ночью не спят.

А вы сова или жаворонок? Патриция Курганова:

Я не знаю, наверное, сова, но когда поздно ложусь, приходится раньше вставать, поэтому я плохо себя чувствую, поэтому я стараюсь, все-таки, вовремя ложиться. А муж у меня ночью любит поработать, поэтому есть свои сложности. Но это, конечно, интересно, потому что муж лучше чувствует то, что мне нужно то, что хорошо для моего голоса, поэтому это и хорошо.