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Стихотворение «Я Беларусью очарован» может попасть в фонды библиотеки Конгресса США

04 декабря 2019 06:55
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Новости Беларуси. Белорусское произведение может попасть в фонды библиотеки Конгресса США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о стихотворении «Я Беларусью очарован» Александра Коваленка.

Об этом стало известно во время съемки программы «В обстановке мира» на СТВ. Стихотворение будет представлено с помощью киномелодекламации. В этом жанре (в исполнении Юрия Редькова) записаны и произведения русских классиков: Есенина, Пастернака, Рождественского, Евтушенко. Они декламируются под музыку всемирно известных композиторов.

Стихотворение «Я Беларусью очарован» может попасть в фонды библиотеки Конгресса США-1

Елена Булык, автор проекта «Киномелодекламация»:
Проект носит культурно-образовательный характер в рамках популяризации Беларуси. С легкой руки писателя Майкла Моргулиса мы будем пытаться передать в Конгресс США в архив библиотеки произведения наших белорусских поэтов – представить проект, визуализируя его посредством кино, музыки и слова.

Добавим, киномелодекламация – это особый вид искусства, в котором сочетается кино, поэзия и музыка.

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Елена Булык # Фотофакт

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