Стихотворение «Я Беларусью очарован» может попасть в фонды библиотеки Конгресса США

Новости Беларуси. Белорусское произведение может попасть в фонды библиотеки Конгресса США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о стихотворении «Я Беларусью очарован» Александра Коваленка.
Об этом стало известно во время съемки программы «В обстановке мира» на СТВ. Стихотворение будет представлено с помощью киномелодекламации. В этом жанре (в исполнении Юрия Редькова) записаны и произведения русских классиков: Есенина, Пастернака, Рождественского, Евтушенко. Они декламируются под музыку всемирно известных композиторов.