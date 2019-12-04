Стихотворение «Я Беларусью очарован» может попасть в фонды библиотеки Конгресса США

Об этом стало известно во время съемки программы «В обстановке мира» на СТВ. Стихотворение будет представлено с помощью киномелодекламации. В этом жанре (в исполнении Юрия Редькова) записаны и произведения русских классиков: Есенина, Пастернака, Рождественского, Евтушенко. Они декламируются под музыку всемирно известных композиторов.

Новости Беларуси. Белорусское произведение может попасть в фонды библиотеки Конгресса США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о стихотворении «Я Беларусью очарован» Александра Коваленка.

Елена Булык, автор проекта «Киномелодекламация»:

Проект носит культурно-образовательный характер в рамках популяризации Беларуси. С легкой руки писателя Майкла Моргулиса мы будем пытаться передать в Конгресс США в архив библиотеки произведения наших белорусских поэтов – представить проект, визуализируя его посредством кино, музыки и слова.

Добавим, киномелодекламация – это особый вид искусства, в котором сочетается кино, поэзия и музыка.