Выставка скульптур открылась в Крупках. Особенность композиций – наличие деталей сельхозтехники

Новости Беларуси. В Крупках впервые принимают выставку скульптур. Ее автор – известный столичный мастер камня и кисти Эдуард Астафьев.

В экспозиции – 25 работ. Произведения выполнены в различных техниках. Материал – бронза, сталь, алюминий, камень и дерево. Характерная особенность композиций – использование самых различных деталей от сельскохозяйственной техники.

Представленные на выставке скульптуры – это лишь небольшая часть работ автора. Сегодня произведения Эдуарда Борисовича находятся как в музеях Беларуси, так и в частных зарубежных коллекциях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лилия Беланович, научный сотрудник Крупской художественной галереи:

Эти работы очень удивляют. Они разного содержания, хотя их объединяет человеческая объемная форма. Здесь можно увидеть и сюрреалистическое направление, и реалистическое, и композиции сатирического, трагического жанров. Кстати, трагическое и сатирическое идет рядом.