Региональный фестиваль «Хоровод талантов» прошел в Крупках

Новости Минской области. Хоровод талантов. Финал регионального фестиваля в художественном творчестве прошел в Крупках. Своими вокальными, актерскими и хореографическими способностями делились передовики производства: работники сельского хозяйства, педагоги, медики и даже начальники предприятий района подготовили для зрителей масштабную концертную программу.

Конкурс этого года, второй по счету, «Хоровод талантов» становится все более и более популярным. Среди участников – работники образования, спорта, финансисты, инженеры, дорожники и продавцы.

Татьяна Мельник, начальник отдела культуры Крупского райисполкома:

В декабре мы провели отборочный тур, где свои творческие коллективы мы предоставили организации мероприятия нашего района, мы выбрали самые лучшие номера, включили их в проведение гала-концерта. Очень трудно было определить первые, вторые места, поэтому жюри было довольно щедрое.

Николай Хацкевич, победитель конкурса «Хоровод талантов»:

Как такового соперничества здесь быть не может, потому что царит такая атмосфера добра, понимания. Немного волнения у выступающих присутствует больше, чем соперничества.

Татьяна Коваленок, победитель конкурса «Хоровод талантов»:

Я сама литератор, и любое стихотворение, прозу, я прочитаю всегда не просто выразительно, а вкладывая свою душу, поэтому когда мне предложили поучаствовать, у меня был в запасе монолог, который очень хотелось выставить на конкурс.

Если в прошлом году более активным было старшее поколение, сегодня о себе активно заявила молодежь. «Хоровод талантов» уже начал очередной отбор конкурсантов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.