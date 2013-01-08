Премией «За духовное возрождение» награждены 5 лауреатов, в том числе реставраторы Несвижского замка

Новости Беларуси. Сегодня стали известны имена обладателей премии «За духовное возрождение». Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко. По итогам 2012 года присуждены 5 премий. Ими отмечены священнослужители, педагоги, сотрудники благотворительных организаций, авторские и трудовые коллективы за активную деятельность в гуманитарной сфере. О каждом из них материале Александра Добрияна.

Изо дня в день врачи этого центра помогают появляться на свет самым долгожданным детям. Два миллиона пациентов. Тысячи рождённых здоровыми детей. Сотни счастливых родителей, получивших надежду, когда её, казалось, уже не было. Премия за духовное возрождение - признание кропотливой работы профессионалов по снижению детской смертности и инвалидности.

Олег Криволапов, главный врач «Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией «Брак и семья»:

Мы считаем, что это заслуженная оценка. Она не пришла извне, работа всего коллектива была направлена, конечно, не на достижение поощрения, а именно на то, чтобы наши будущие родители получили своевременные знания о своих будущих детях.

На страже семейных ценностей и здоровых взаимоотношений стоит и Игорь Дятловский. Директор Радошковичской школы-интерната отдал сотням маленьких людей своё большое сердце и талант педагога. Среди его инноваций - квартира адаптации - настоящая лаборатория самостоятельной жизни для воспитанников школы.

Помощь ближним - цель жизни и витебчанина Виталия Кульпекши. Благотворительное общество «Каритас» (в переводе с латинского это значит милосердие) он возглавляет уже 7 лет.

Виталий Кульпекша, директор религиозной миссии «Благотворительное католическое общество Каритас» (Витебск):

В общем, это достижение всех тех людей, кто присоединился к нашей общей работе, к общему делу — милосердию. Всегда приятно помогать, и даже давать всегда лучше, нежели брать.

Гродненский Женский Свято-Рождественско-Богородичный монастырь своей новой жизнью обязан ей. Служить людям и Богу матушка Гавриила на берегах Немана приехала в начале 1990. Её стараниями возродилась не только духовная жизнь древней обители, известной ещё с 12 века, но возвращены и отреставрированы все исторические строения монастыря. Сегодня здесь живут 16 монахинь.

Игумения Гавриила, настоятельница Свято-Рождественско-Богородичного ставропигийного женского монастыря (Гродно):

Много можно говорить о милосердии, о добре, о нравственном и возвышенном. Но если это не совершать, как говорит Господь: «Вера без дел мертва есть», то грош нам цена.

Премией «За духовное возрождение» отмечены и белорусские реставраторы. В 2012 году Несвижский замок стал одним из самых популярных туристических объектов страны — 400 тысяч посетителей.

Сергей Друшиц, заместитель генерального директора по реставрации ОАО «Белреставрация»:

Мы нашли в Кракове оригинальные чертежи XVIII века, это уникальные для белорусских ученых документы, по которым нам удалось восстановить и планировку, и объем, и многое другое. Вот это и есть сокровище. Отреставрированные памятники – это уже национальный капитал, который не подлежит ни девальвации, ни изменениям, он с каждым годом только больше имеет цену.

Еще 10 специальных премий указом Президента присуждены деятелям культуры и искусства.

Поскольку 2012 год был объявлен в Беларуси Годом книги, работы многих лауреатов премий так или иначе связаны с белорусской литературой и печатным словом. Среди них - коллектив Большого театра оперы и балета, а также авторский коллектив театра студии киноактера, сотрудники Национальной библиотеки, Купаловского музея, а также писатель Анатолий Чебоганов.

Лауреатами премии стали и те, кто внес значительный вклад в сохранение и пропаганду культурного и духовного достояния белорусов: это коллективы Дрибинского историко-этнографического музея и народного театра юмора, игры и песни «Хмелеўскія валацугі» из Брестской области.

Также награды удостоены сотрудники Музея истории Минска за экспозицию художественной галереи Михаила Савицкого.

Среди лауреатов премии также кинорежиссер-документалист Галина Адамович и заведующая кафедрой Белорусского университета культуры и искусств Альбина Пекутько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.