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Знаменитый фестиваль ледяных скульптур открылся в Китае

09 января 2013 07:54
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Новости Китая. Тысячи туристов слетаются в эти дни в китайский Харбин. Там открылся знаменитый на весь мир фестиваль ледяных скульптур. Готические замки, восточные пагоды, скульптуры а-ля рюс - разные стили, но техника одна - они все изо льда и снега.

Подготовка к фестивалю началась за две недели до открытия. Огромные кубы льда для скульптур вырезали прямо из харбинской реки Сунгари. Над созданием фантастических замков работали ведущие мастера со всего мира.

Позаботились архитекторы и о любителях активного отдыха. Здесь построили горку длиной в 140 метров. Однако скатиться с нее решаются лишь самые смелые посетители. Харбинский фестиваль продлится до конца февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Конкурс ледяных фигур # Фотофакт # Фестивали и карнавалы

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