Знаменитый фестиваль ледяных скульптур открылся в Китае

Новости Китая. Тысячи туристов слетаются в эти дни в китайский Харбин. Там открылся знаменитый на весь мир фестиваль ледяных скульптур. Готические замки, восточные пагоды, скульптуры а-ля рюс - разные стили, но техника одна - они все изо льда и снега.

Подготовка к фестивалю началась за две недели до открытия. Огромные кубы льда для скульптур вырезали прямо из харбинской реки Сунгари. Над созданием фантастических замков работали ведущие мастера со всего мира.

Позаботились архитекторы и о любителях активного отдыха. Здесь построили горку длиной в 140 метров. Однако скатиться с нее решаются лишь самые смелые посетители. Харбинский фестиваль продлится до конца февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.