Выставка сказочных героев и зверей из овощей и фруктов открылась в Копыльской СШ № 3

Новости Беларуси. Учащиеся Копыльской средней школы № 3 приглашают на оригинальную выставку. Их композиция – это последний привет лета и осени. Овощи и фрукты дети вместе с родителями превратили в сказочных героев и зверей.

Из кабачка сделали змею и крокодила Гену. Тыква с легкой руки и при помощи фантазии превратился в тетушку Сову. А из лесных шишек дети смастерили пингвинов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К сожалению, выставка будет жить всего несколько дней. Однако для ее посетителей это ностальгия по лету, теплу и детству.

Екатерина Соловей, ученица Копыльской средней школы № 3:

Мои работы – тетушка Сова, змейка и гусеница. Тетушка Сова сделана из тыквы.

Ольга Сакович, заместитель директора Копыльской средней школы № 3:

С каждым годом все ярче и ярче представленные композиции. И не просто отдельные предметы выставки, а целые композиции. Поэтому очень приятно, что творчество развивается из года в год.