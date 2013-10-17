Как Национальная библиотека Беларуси сделает свой внешний вид еще лучше?

Новости Минска. Звание одного из шедевров современной мировой архитектуры. Из стран постсоветского пространства в мировой рейтинг вошли лишь Национальная Библиотека Беларуси и Литовский музей. Недавно «алмаз» приобрёл ещё одну грань величия: один интернет-сайт в области рейтингов присвоил «алмазу» 11 место в ТОП-20-ке самых фантастических и невероятных сооружений планеты.

Пожалуй, всё это время Национальному алмазу не хватало лишь… должного блеска. Планируется, что в ближайшем будущем здание улучшит свой внешний вид.

Архитекторы Национальной библиотеки Виктор Крамаренко и Михаил Виноградов разработали уникальный проект. Знаменитый ромбокубооктаэдр украсят белорусским орнаментом. На поверхность здания нанесут специальную плёнку.

Виктор Крамаренко, архитектор:

Эта пленка наносится такими точками, переходя на компьютерный язык, пикселями, и так же, как в компьютере на экране, из этих пикселей, из этих блестящих точек, которые наклеиваются соответствующим образом, можно воспроизводить любые изображения. Эти пиксели можно выстраивать таким образом, что будет ассоциация с орнаментом. Этот орнамент будет тщательно подобран, он будет совпадать со структурой здания, будет являться его органической частью, он будет подчеркивать его форму.

Здание приобретёт серебристо-золотистый блеск. В залах Национальной библиотеки по-прежнему будет светло. Материал плёнки прозрачный и не совпадает с источниками солнечного цвета. Преобразования никак не повлияют и на внешнюю подсветку. По вечерам Национальный алмаз так же будет радовать минчан и гостей столицы красочной иллюминацией.

Он уже стал таким знакомым, родным, этот символ Минска. Проект библиотеки архитекторами Виктором Крамаренко и Михаилом Виноградовым был разработан ещё в 90-ых годах.

Виктор Крамаренко, архитектор:

Мы участвовали в конкурсе, который был объявлен, в этом конкурсе участвовали сильнейшие архитекторы Советского Союза, было около десятка интересных проектов. Проекты были такие, что книгохранилище находилось в земле, фондохранилище растягивалось по горизонтали, и был наш проект, когда фондохранилище превратилось в нечто ценное.

Проект оценили по достоинству. Вместо громких осуждений –восхищение жюри. Впечатлила и форма библиотеки, и скорость доставки книг. От заказа до выдачи на руки экземпляров – всего 10-15 минут. Например, в той же библиотеке Парижа эта процедура занимает от 30 до 40 минут.

Ярослав Виноградов, участник архитектурного проекта:

Соавтором Виктора Владимировича (Виктор Крамаренко, архитектор – прим. ред.) по данному объекту является мой отец, Виноградов Михаил Климентьевич, ему принадлежит идея образа алмаза, он брал это от природы, от структуры дерева. Его корни уходят в крону, и крона его вдохновила на такое объемно-пространственное решение.

Двадцать лет назад конкурсный проект назвали футуристическим. Тогда это было нечто вроде космического корабля или небоскрёба. Масштабное строительство началось в 2002 году. Идея возведения такого здания многим казалась фантастической.

Виктор Крамаренко, архитектор:

Когда уже эта библиотека строилась, было предложено верхнюю часть алмаза выпрямить и таким образом создать плоскую кровлю. Потом, когда начали эту идею рисовать, мы увидели, что получается форма в виде рюмки, и, естественно, это не могло быть никаким символом...

От задуманного проекта решили не отступать. Всего на строительной площадке было задействовано более 3 тысяч человек, самая мощная и современная техника.

Сегодня в фондах Национальной библиотеки Беларуси хранится почти 8 миллионов книг. Длина всех книжных полок составляет 90 километров! Около 80 тысяч книг относятся к редким и ценным изданиям. Особая гордость коллекции - книги первопечатника Франциски Скорины.

Татьяна Захарова, заведующий сектором музейной деятельности научно-исследовательского отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси:

Перад вамі кніга, надрукаваная ў 1517 годзе першым друкаром,-беларусам і першым друкаром усходніх славян Францыскам Скарынай.

Книги рукописные, старопечатные, а также с автографами известных писателей. Самый объёмный экземпляр коллекции - «Око церковное» насчитывает около тысячи страниц и весит почти 10 килограммов. А площадь самой большой книги составляет почти 2 кв. метра.

Здесь же находится и самый маленький экземпляр. Содержимое книги можно прочитать только под лупой.

Татьяна Захарова, заведующий сектором музейной деятельности научно-исследовательского отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси:

Выдавалася ў свой час у Савецкам Саюзе, называецца «Чудо из чудес», зусім маленькая: 9 на 6 міліметраў.

Продолжим нашу экскурсию и заглянем в фондохарнилище.

Александр Суша, заместитель директора по научной и издательской работе Национальной библиотеки Беларуси:

Вось так, у такой колькасці гэтыя кнігі мала хто можа пабачыць у харошам рахунку, гэта дзесяткі тысяч кніг, гэты фонд налічвае больш 80 тысяч дакументаў, яны напісаныя ці надрукаваные на розных мовах, у розных краінах свету.

Каждая книга имеет свою ценность и хранится в специальных условиях. Температура в хранилище не должна превышать 20 градусов по Цельсию, влажность – 55 граммов на метр квадратный. Повреждённые книги берутся в специальный футляр из бескислотного картона. В таком виде они могут храниться практически вечно, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Суша, заместитель директора по научной и издательской работе Национальной библиотеки Беларуси:

Перад намі як раз такая скрынка з бескіслотнага кардону, адмыслова тут на месцы у бібліятэцы такія скрынкі робяць, і ў кнігах вельмі шчыльна перакладзеныя ляжаць выданні. Перад намі выданні вельмі вялікага фармату, так званыя фаліянты, яны натуральна захоўваюцца ў гарызантальнам стане. Гэта абавязкова, каб кнігі не дэфармаваліся, іх урэшце вельмі непроста дастаць з паліцы, яны патрабуюць да сябе асаблівай увагі, вельмі асцярожнага стаўлення. Для змяшчэння найбольш каштоўнай часткі збораў Нацыянальная бібліятэкі Беларусі асобым сегментам быў створаны сейфавы пакой, на гэтых паліцах ляжаць самые першыя друкаваныя ў свеце кнігі, гэта кнігі 15 стагоддзя, якія спецыялісты называюць інкунабуламі. Выглядаюць яны вельмі каштоўна, з адмысловымі пераплетамі, на зашчапках металічных, на замочках, якія падтрымлівалі ад разбурэння, ад пашкоджання. На пераплетнай крышцы ўжо пісаўся змест ці назва кнігі.

Охранную систему алмаза можно сравнить разве что с банковской. Обесточить здание невозможно: в нем работают собственные трансформаторы. Знаменитый ромбокубооктаэдр занимает первое место в мире среди самых освещенных зданий. Общее число читателей на сегодня составляет более 100 тысяч. Присоединяйтесь!