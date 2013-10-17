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Картину Пабло Пикассо разыграют в онлайн-лотерею

17 октября 2013 13:14
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Новости Франции. Картину «Человек в цилиндре» Пабло Пикассо разыграют в онлайн-лотерею, организованную ЮНЕСКО. Цель акции – собрать средства на реставрацию построек древнего ливанского города Тир.

Эксперты оценивают полотно в $1 млн. Выиграть его сможет любой желающий, кто купит лотерейный билет стоимостью 100 евро. Организаторы сообщают, что будет выпущено 0 тыс. таких билетов.

Розыгрыш состоится  18 декабря в Париже и будет транслироваться в прямом эфире в Интернете.

Напомним, несколько лет назад пенсионер из Парижа утверждал, что является обладателем почти 300 работ великого Пабло Пикассо. Причем картины ему подарил якобы сам художник (смотрите видео).

# Культура # Аукционы

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