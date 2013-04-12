Выставка минского клуба мастеров народного творчества «Природа и фантазия» открылась в Крупках

Новости Беларуси. «В гармонии с окружением». В Крупском историко-краеведческом музее открылась выставка минского клуба мастеров народного творчества «Природа и фантазия». Все работы созданы пенсионерами-любителями. В экспозиции – около 80 работ. Здесь можно встретить совершенно разные техники: живопись, вышивка, керамика, соломоплетение, резьба по дереву.

Есть и настоящий эксклюзив. Например, произведения народной артистки Советского Союза Стефании Станюты. В свое время она была активным участником клуба. Старалась видеть в обычном необычное. И зачастую из природного материала создавала живые композиции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Поповьян, научный сотрудник ГУК «Крупский историко-краеведческий музей»:

Очень приятно, что находятся работы почетного члена клуба Стефании Станюты, народной артистки СССР. Мы можем и наши гости подержать в руках работы, увидеть их, которые держала в руках эта удивительная женщина, которую знает, наверное, весь мир. И, как она сама рассказывала, это, конечно, авторские работы. Это не только поделки лесные и скульптуры, а это и бусы, и украшения, бижутерия из природного материала.