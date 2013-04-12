Прямой эфир

Выставка минского клуба мастеров народного творчества «Природа и фантазия» открылась в Крупках

12 апреля 2013 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «В гармонии с окружением». В Крупском историко-краеведческом музее открылась выставка минского клуба мастеров народного творчества «Природа и фантазия». Все работы созданы пенсионерами-любителями. В экспозиции – около 80 работ. Здесь можно встретить совершенно разные техники: живопись, вышивка, керамика, соломоплетение, резьба по дереву.

Есть и настоящий эксклюзив. Например, произведения народной артистки Советского Союза Стефании Станюты. В свое время она была активным участником клуба. Старалась видеть в обычном необычное. И зачастую из природного материала создавала живые композиции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Поповьян, научный сотрудник ГУК «Крупский историко-краеведческий музей»:
Очень приятно, что находятся работы почетного члена клуба Стефании Станюты, народной артистки СССР. Мы можем и наши гости подержать в руках работы, увидеть их, которые держала в руках эта удивительная женщина, которую знает, наверное, весь мир. И, как она сама рассказывала, это, конечно, авторские работы. Это не только поделки лесные и скульптуры, а это и бусы, и украшения, бижутерия из природного материала.

# Выставки # Выставки в Беларуси и мире

Другие новости рубрики

Все новости
Сегодня в Национальном историческом музее Беларуси откроется экспозиция восковых фигур из коллекции мадам Тюссо
12 апреля 2013 08:12

Сегодня в Национальном историческом музее Беларуси откроется экспозиция восковых фигур из коллекции мадам Тюссо

Художник Наталья Разуменко создает коллажи из раритетных банкнот, литографии и старых почтовых открыток
10 апреля 2013 10:05

Художник Наталья Разуменко создает коллажи из раритетных банкнот, литографии и старых почтовых открыток

Борис Аракчеев, впервые взяв в руки кисть в 24 года, стал одним из самых ярких живописцев Беларуси 20 века
08 апреля 2013 11:58

Борис Аракчеев, впервые взяв в руки кисть в 24 года, стал одним из самых ярких живописцев Беларуси 20 века