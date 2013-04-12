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Сегодня в Национальном историческом музее Беларуси откроется экспозиция восковых фигур из коллекции мадам Тюссо

12 апреля 2013 08:12
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Новости Беларуси. Видные политические российские деятели на два месяца «поселятся» в Национальном историческом музее Беларуси. В основе экспозиции - традиции известного музея мадам Тюссо - восковые фигуры первых лиц России от Петра до президентов нынешней эпохи, легендарных военачальников.

Небольшой раздел отведен далекому зарубежью, в котором представят фигуры Джорджа Буша-младшего и принцессы Дианы. Создатели стремились передать не только внешнее сходство. С исторической точностью реконструированы костюмы и мелкие аксессуары.

Экспонаты приехали в нашу столицу из Санкт-Петербурга. Выставка открывается в преддверии Дней культуры этого города в Беларуси, которые пройдут на следующей неделе.

Олег Ладисов, ученый секретарь Национального исторического музея Республики Беларусь:
Мы пошли по такому пути: включили в состав этой выставки персонажей, чья судьба, жизнь, деятельность политическая и государственная была связана с Беларусью. Если мы, например, возьмем Петра Первого, то мы знаем, что он в свое время был несколько дней в Полоцке. Екатерина Первая, его жена, была родом из крепостных крестьян Сапег. Родители Абрамовича, известного миллиардера, тоже были из Беларуси.

# Выставки в Минске

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