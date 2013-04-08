Борис Аракчеев, впервые взяв в руки кисть в 24 года, стал одним из самых ярких живописцев Беларуси 20 века

Новости Минска. Он родился в простой крестьянской семье в российской глубинке и слишком рано пошел работать, чтобы помочь родителям прокормить семью. Не успев как следует повзрослеть, он, как и многие мальчишки, ушел добровольцем на фронт.

Парень из деревни, без образования и того, что сейчас принято называть «культурным багажом», он после войны остался в Минске. И вот тут случилось настоящее чудо.

Молодой солдат, прошедший ужасы фронта, увидел в минском парке художника, рисующего пейзаж, и сразу, безумно и навсегда влюбился в живопись.

Сегодня трудно, почти невозможно, представить, как юноша в 24 года, никогда не бравший в руки кисть, может серьезно рассчитывать стать художником. А он захотел – и стал. В 1950 году молодой фронтовик поступил в Минское художественное училище – так в мир пришел выдающийся художник, один из самых ярких живописцев Беларуси 20 века – Борис Владимирович Аракчеев.

Тот выпуск театрально-художественного института, которому принадлежит Борис Аракчеев, до сих пор считается самым сильным в истории белорусской живописи. Анатолий Аникейчик, Виктор Громыко, Арлен Кашкуревич, Леонид Щемелев - имена, уже сейчас ставшие культовыми в искусстве.

Гениальный живописец и чуткий педагог, Заслуженный деятель искусств Беларуси… Удивительно, но Борис Владимирович был глубоко равнодушен к славе и почестям. Живопись для него была самоцелью. Он не мог не писать. До самой своей смерти, 10 марта 2013 года, он не переставал работать.

Оксана Аракчеева, художник:

Папа не то, что в таком возрасте рисовал, он только рисовал. Он жил исключительно искусством. Он рисовал на всем. Я тут даже выставила работу, которую он сделал на даче, на дверце какого-то шкафчика. Когда я говорю: «Папа, я тебе нагрунтую холстов, я для тебя подготовлю все», все равно, стояли эти холсты, он найдет самую корявую досочку. Как он мне объяснял, она по тону очень подходит. То есть тон – или цвет неба, или цвет земли, уже готово. Он видел это, я так не могу видеть цвет.

Результат его необыкновенной плодовитости невозможно даже подсчитать. Сколько работ написано Борисом Владимировичем, не знают даже его дети. А ведь все три его дочери – тоже художники. Среди них – автор знаменитой серии «Минские окна» Оксана Аракчеева.

Оксана Аракчеева, художник:

Папа всегда приносил самую большую елку, у нас она упиралась всегда в потолок, он рисовал какие-то рисунки к Новому году. Я его редко видела, честно скажу. Я его видела очень редко, потому что он преподавал, и в мастерской, но когда он приходил – это было какое-то счастье.

Минск занимал особое место в творчестве Бориса Аракчеева. Начав с маленьких этюдов, которые он делал еще на службе в штабе округа, художник со временем создал целый ряд масштабных полотен.

Его последняя работа была показана зрителям в Государственном музее имени Янки Купалы через 12 дней после смерти – портрет Янки Купалы. Он был закончен за несколько часов до того, как Бориса Владимировича не стало.

Невероятные пейзажи, роскошные охапки сирени, портреты современников - всегда немного задумчивые. Борис Аракчеев не обошел своим вниманием ни один из живописных жанров, и в каждом он видел свою особенную красоту. Его манеру живописи невозможно спутать ни с какой другой. Его полотна удивительны, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Оксана Аракчеева, художник:

Это было счастье, когда он рисовал, мы с ним рисовали. Мы ходили за грибами, он рисовал эти грибы. Такое ощущение, я даже не могу передать. Это человек, который должен быть всегда со мной, поэтому, честно скажу, для меня очень тяжело это переносится. Но я знаю, что он рядом. Я знаю, что он со мной, я этим всегда себя успокаиваю. Не то, что успокаиваю. Вот, он в картинах стоит, он в своем творчестве, он все время рядом.