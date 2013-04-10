Художник Наталья Разуменко создает коллажи из раритетных банкнот, литографии и старых почтовых открыток

Новости Минска. Насладиться просмотром немых лент в электротеатре «Эденъ» на Захарьевской, обсудить в обществе светских дам последние фасоны платьев в стиле модерн, узнать новости дня в газете «Минское слово» и выпить ароматный кофе в ресторане «Борутто» на Губернаторской. Неспешный ход песочных часов и звук пластинки граммофона. Минск начала прошлого века.

Прогуляться между старым и новым зданиями железнодорожного вокзала и современной церковью Святого духа на когда-то Соборной площади.

Машина времени на холстах Натальи Разуменко неустанно переезжает из одной эпохи в другую. В работах художника можно не только прочитать фрагменты прошлого, оказаться в современности, но даже заглянуть в будущее.

Наталья Разуменко, художник:

Нравится архитектура более сложная, которая рассказывает и про историю, и про какие-то события, поэтому я потом делала и коллажи. Потому что это такая техника, прием, который требует не просто поверхностного изображения, необходима ретроспектива времени, людей, событий. Я, в основном, рисую ее и Губернаторскую улицу, потому что там было очень много архитектуры, она такая разнообразная и интересная.

Шрифты и печати «Минского листка» и других газет начала 20 века, раритетные банкноты, старые почтовые открытки, литографии и письма… Своеобразный эффект 3D и многомерность изображения в коллажах – техника довольно требовательная. Сотни изученных исторических материалов и даже уникальная коллекция ретро-фото. От эксклюзивных портретов фотоателье из архивов Минска и Польши до случайных находок на рынках.

Пополнять ретро-альбом Наталье Разуменко помогают и знакомые. Эксклюзивные династийные фото и семейные истории вдохновляют художника.

Наталья Разуменко, художник:

Фотография попала удивительным путем, я ее купила на рынке, она лежала в общей куче, на земле, маленькая, потертая, да еще и немного переломанная - понятно, что ее не очень бережно хранили, просто семейная фотография и удивительно красивые лица. В первую очередь, я использовала это в своей работе. Там на фоне Минска и сам Верхний город создает свою атмосферу. И эта семья перекликается.

Запечатлеть пейзажи и архитектуру Минска художник любит и через объектив фотокамеры. За 20 лет творчества у Натальи Разуменко появился свой урбанистический фотоальбом. Сегодня по снимкам заснеженных и цветущих проспектов можно изучать современную историю города. Фотозарисовки в центре Минска, как перекресток разных эпох и судеб, – безусловные фавориты художника.

Наталья Разуменко, художник:

Зима – это самое красивое состояние для меня, потому что небо и земля сближаются по цвету. Убираются лишние детали, сама природа делает отбор, и видишь только самое главное. Улица немножко получается, словно в воздухе, создается особая атмосфера, и писать и фантазировать – почва благодатная для работы. Эта фотография изображает Минск прошлого века, лет 20 назад, и состояние атмосферы совершенно было другая, чем сейчас. По самому настроению, по фотографии, видно: состояние сохранилось, какой-то такой усталости, безнадежности, как будто глаза закрыты и окон нет. Сегодня мы видим Немигу совсем другую. Она совсем преобразилась, ожила.

Если на создание ретро-цикла тон художнику задает эпоха, то город маслом – совсем другая история. Здесь Наталья Разуменко воплощает свое время! От родной и любимой Лошицы, где началась живописная история (еще на пленэрной практике в художественном училище) до милого сердцу центра города. Теплый и уютный, свободный и экспрессивный. В такой авторской Ратуше невольно слышишь весеннюю рапсодию Вивальди.

Наталья Разуменко, художник:

Было такое настроение лирическое, и очень красивые оттенки зелени. Даже немножко сразу непонятно, это весна или лето. Небо, архитектура. Архитектура, конечно, имеет свой характер необычный.

Как восклицали классики, рукописи не горят! На создание этой серии работ Наталью вдохновила старая пожолклая бумага. Не почувствовать настоящий пожар эмоций в авторских манускриптах невозможно. Художник признается, что практически не спала, хотелось в одно мгновение передать свое впечатление от старинных летописей.

К слову, именно портреты маслом мастер любит писать больше всего.

Посмотрите на эту колоритную чайную церемонию. Здесь нет лиц, но вы словно видите членов семейства, чинно принимающих. Или серия портретов в национальных костюмах, в которой Наталья, преподаватель гимназии-колледжа искусств, запечатлела своих учеников.

Наталья Разуменко, художник:

В портрете есть возможность передать настроение человека, его красоту. Если пейзаж – факт жизни, то человек – это целая история, детство, взросление, победы, ошибки, есть, что писать. Это целые миры открываются.

В перспективе Наталья Разуменко хочет написать портреты известных людей, лица современной эпохи. Кстати, именно с портретов исторических персон Стефании Станюты и Элоизы Пашкевич она начинала свое творчество в мастерских под руководством народного художника Михаила Савицкого. А возвращать нас в Минск губернский художник готова вновь и вновь, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Разуменко, художник:

Город все время изменялся на моих глазах, я его просто наблюдаю в разное время. Сейчас он, конечно, совсем преобразился. Я думаю, у него еще много разных историй впереди.