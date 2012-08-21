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Выставка кукол в белорусских народных костюмах открылась в Березино

21 августа 2012 15:12
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Новости Беларуси. «В зеркале времени: модная прошлое» - выставка кукол под таким названием открылась 21 августа в музее Березино. В экспозиции 17 произведений - все сделаны руками руководителя народного клуба мастеров Анны Жданович. Каждая кукла неповторима, со своей судьбой и даже характером. Это сборный образ березинских красавиц.

Над каждым произведением Анна Александровна работает от нескольких дней до нескольких месяцев. Занимается поиском ткани, лент, пуговиц. И только потом идеи воплощает в жизнь. Сегодня в собственной коллекции Анны Александровны 42 куклы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анна Жданович, руководитель народного клуба мастеров Березинщины:
В моих планах сделать коллекцию из 100 кукол. Почему такое большое количество? Потому что я хочу более подробно познакомиться с белорусскими костюмами. Я уже детально изучала березинский костюм. Я думаю, что смогу выучить наряды и  других районов Минской области.  Я сделаю куклы, только на этот раз парные – женские и мужские.

 

# Культура # Выставки # Фотофакт # Куклы # Анна Жданович

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