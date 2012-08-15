Лондонская коллекция Музея Виктории и Альберта представлена с 15 августа в Национальном художественном музее Беларуси

Новости Беларуси. Полсотни шедевров из величественной коллекции лондонского Музея Виктории и Альберта привезли в Беларусь. Королевские сокровища 1600-1800-ых годов с 15 августа в Национальном художественном музее смогут увидеть все желающие. Европейские шедевры будут экспонироваться в Беларуси на протяжении трех месяцев. Кроме Национального художественного, выставка уже 16 августа откроется и в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восемнадцать ящиков с ценнейшим грузом – собственность одного из самых популярных музеев Великобритании — в Беларусь прибыли полторы недели назад. Но в Национальном художественном распаковывать шедевры не спешили. Экспонатам необходимо было привыкнуть к новому климату. И лишь затем — в выставочный зал. Раритет - признаются сотрудники Национального художественного — из коробок доставали с особым трепетом. Богослужебное облачение из венецианского кружева и шелка, французский фарфоровый гарнитур, парадные перчатки из стали, золота и серебря, принадлежащие сыновьям Филиппа 3-го Испанского. И, конечно, живописные шедевры.

Светлана Прокопьева — куратор выставки «Королевские сокровища: европейские шедевры 1600-1800»:

Женщинам понравится коллекция уникальные костюмы, верующие найдут на этой выставке молитвенник, который был создан в Германии в начале 18 века. Художники получат удовольствие от живописных произведений.

Придворная жизнь в деталях. И скульптура, и предметы королевского быта - все с использованием драгоценных материалов.

В такой роскошной атмосфере и не определишь, какой из экспонатов наиболее ценный. Обширна и география происхождения раритетов: Австрия, Великобритания, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия.

Элис Лоб — куратор выставки «Королевские сокровища: европейские шедевры 1600-1800» (Великобритания):

Мы на самом деле заинтересованы в Беларуси как в культурном партнере. Совместный проект готовили целый год. И нам действительно очень приятно, что мы имеем возможность здесь показывать свои сокровища. Экспонаты в вашем музее себя чувствуют более чем комфортно.

Для половины сокровищ такие «гастроли» - дебют. В рамках своеобразного выставочного турне экспонаты уже побывали в Корее, Австралии и США.