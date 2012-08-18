Международный рыцарский фестиваль «Белый замок» проходит у Острошицкого городка

Новости Беларуси. Доблестные рыцари скрестили мечи на ристалище у Острошицкого городка. В эти дни он скорее напоминает средневековое поселение со всеми атрибутами того времени: рыцарскими боями, турнирами лучников и алебардистов. Международный фестиваль «Белый замок» собрал под Минском сотни доблестных рыцарей и прекрасных дам.

Музыка трубадуров, театральные мистерии и громкое эхо средневековья. Гости из прошлого буквально атаковали романтичные окрестности «Рыцарского замка» и, разбив палатки, почувствовали себя как дома.

Для своего Мастера меча и шпаги леди Маргарита готова пойти на любой бытовой подвиг. В бой – хоть с иголкой в руках, хоть с поварешкой. Правда, пересечь границу веков порой все же пытается.

Леди Маргарита:

Из образа я дома, конечно, выхожу. Я же нормальный человек. И в магазин я хожу не в бархатном платье, а в тапочках.

Дочь Миранда, жена Маргарита и Пана Вьюга Рагнеда. Целых три дамы сердца уже через несколько минут станут вдохновлять своего рыцаря на безоговорочную победу.

Денис Лямин, участник фестиваля:

Дама сердца для рыцаря – это всегда помощник, потому что подшить где-то, помочь, приготовить, лекарства всяческие, вылечить – все ложилось на плечи дамы.

А пока шоу сверкающих ратей еще впереди, лучники прицеливаются к соревновательной мишени. Там, где случайный прохожий мог бы и допустить случайный промах, для истинного лотаса нет права на ошибку.

Владимир Костюк, участник фестиваля:

Ловкость, конечно же, есть. Но это больше такая интуитивная стрельба, нежели по каким-то прицелам.

Николай Есипенко, руководитель рыцарского клуба:

Главное, когда одеваешь доспехи, нужно учесть все нюансы, чтобы ничего не мешало. Если, например, не будет ходить нормально кисть, то это все повлияет на исход боя.

В бой – только с песней. Все как и много лет назад: прежде чем скрестить мечи, участники жарких поединков заряжаются энергией музыкального талисмана.

То, что этот пеший турнир на стилизованном ристалище лишь реконструирует средневековое зрелище, выдают разве что современные технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С микрофоном в руках никто иной как магистр Ордена Северного храма Годфруа де Монмирайль.

Годфруа де Монмирайль, магистр Ордена Северного храма:

Наше Средневековье напрямую связано с современными технологиями. В моей руке микрофон, которым я пользуюсь при проведении турнира. Просто это люди, которые живут традиционными принципами: они настоящие мужчины, они любят настоящих женщин, а настоящие женщины любят их.