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Новости по тегу #Куклы

По мотивам произведения «Рэквіем па кожным чацвёртым» – белоруска создает уникальные куклы
13 мая 2026 09:10

По мотивам произведения «Рэквіем па кожным чацвёртым» – белоруска создает уникальные куклы

Авторские красавицы. Белорусская мастерица рассказала, как возникла идея создания кукол и игрушек
27 октября 2025 11:52

Авторские красавицы. Белорусская мастерица рассказала, как возникла идея создания кукол и игрушек

Превратила квартиру в царские хоромы – побывали в гостях у любителя антиквариата
06 августа 2025 09:06

Превратила квартиру в царские хоромы – побывали в гостях у любителя антиквариата

Настоящий кукольный замок! Мастер ручной работы создаёт эксклюзивные куклы в целое состояние
05 июля 2025 12:21

Настоящий кукольный замок! Мастер ручной работы создаёт эксклюзивные куклы в целое состояние

Русалки, подводные существа и батискафы! Поговорили с мастерами кукол о нюансах создания игрушек
11 июня 2025 13:48

Русалки, подводные существа и батискафы! Поговорили с мастерами кукол о нюансах создания игрушек

Нужно знать и физику, и химию, и биологию – бутафор Кукольного театра о том, как создаются знаменитые куклы
15 апреля 2025 06:07

Нужно знать и физику, и химию, и биологию – бутафор Кукольного театра о том, как создаются знаменитые куклы

Стиль хотимских мастериц узнают не только белорусы, но и иностранцы! Показываем работы
07 апреля 2025 15:27

Стиль хотимских мастериц узнают не только белорусы, но и иностранцы! Показываем работы

Принц из сказки Короткевича и белорусская Золушка. Сотрудница Ботанического сада создаёт кукол по мотивам сказок
13 апреля 2021 10:09

Принц из сказки Короткевича и белорусская Золушка. Сотрудница Ботанического сада создаёт кукол по мотивам сказок

«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру
03 января 2020 21:12

«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

На бутылках, из чулка. Редкую технику создания кукол возрождают в Березинском районе
01 ноября 2019 21:37

На бутылках, из чулка. Редкую технику создания кукол возрождают в Березинском районе

Хотите погрузиться в мир детства? Показываем уникальные куклы из Советского Союза
09 октября 2019 09:11

Хотите погрузиться в мир детства? Показываем уникальные куклы из Советского Союза

Кошатница, вязальщица, кукла-медик. Рукодельница из Жабинки создает объемные портреты людей из ткани
03 марта 2019 12:22

Кошатница, вязальщица, кукла-медик. Рукодельница из Жабинки создает объемные портреты людей из ткани