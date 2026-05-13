Новости по тегу #Куклы

Миниатюрные медсестры, солдаты и труженицы. Все детали продуманы с особой тщательностью – от гимнастерки, точно воспроизводящую военную форму, до платка медсестры. Образы, знакомые каждому, кто знает цену Победе.
Елена Шахова – профессиональная швея и талантливая мастерица, создает из ткани удивительные куклы и игрушки.
Каждый элемент декора прошел реставрацию. Сломанные чемоданы, детские стульчики и потрепанные временем шкатулки. Для кого-то это старые ненужные вещи, а для профессионала – настоящий бриллиант.
Любовь к творчеству у Аллы Аленины с детства. Мастер пробовала себя в разных направлениях, но все же остановилась на изготовлении кукол и реставрации антикварных изделий.
Более 60 мастеров представили уникальные арт-объекты. Все работы выполнены в разных техниках и способны удивить даже самого искушенного зрителя.
Для персонажей «Мастера и Маргариты» закупали глазные и зубные протезы, а одежду, обувь и аксессуары приносили горожане.
Это платформа народного искусства, где сохраняют и приумножают традиции: ткачество, соломоплетение, текстильная кукла, керамика, бондарство, деревообработка.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00