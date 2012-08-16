В Марьиногорской художественной галерее открылась выставка востребованного белорусского художника Алеся Филипповича

Новости Беларуси. В Марьиногорской художественной галерее открылась выставка живописных работ «Взаимопонимание» белорусского художника Алеся Филипповича. Александр Михайлович пишет пейзажи, натюрморты, портреты, обращается к историческому прошлому Беларуси. Много полотен, а их на выставке около 30, рассказывают о пейзажах отцовской деревни Куль на Узденщине. Здесь сегодня художник живет и работает.

Творчество Александра Филипповича востребовано. Полотна художника хранятся в частных коллекциях в Америке, Канаде, Англии, России. А одну из картин Филипповича президент Беларуси подарил Слуцкой галерее искусств во время фестиваля-ярмарки «Дожинки-2005», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алесь Филипович, художник:

Меня привлекает и портрет, и пейзаж. Узденщина и Пуховщина – это уникальные места. Там чудесная природа, княжеские усадьбы, люди. И не писать это - просто невозможно.