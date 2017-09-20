Выставка книг белорусских типографий XVI - первой половины XIX века в Национальном художественном музее (фото)

Новости Беларуси. Уникальная выставка старинных изданий открылась в Национальном художественном музее. На ней представлены книги белорусских типографий, напечатанные начиная с XVI до первой половины XIX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый ранний экспонат – Евангелие из типографии братьев Мамоничей.

Всего же для экспозиции было отобрано с десяток изданий.