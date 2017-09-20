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Выставка книг белорусских типографий XVI - первой половины XIX века в Национальном художественном музее (фото)

20 сентября 2017 17:26
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Новости Беларуси. Уникальная выставка старинных изданий открылась в Национальном художественном музее. На ней представлены книги белорусских типографий, напечатанные начиная с XVI до первой половины XIX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый ранний экспонат – Евангелие из типографии братьев Мамоничей.

Всего же для экспозиции было отобрано с десяток изданий.

Выставка книг белорусских типографий XVI - первой половины XIX века в Национальном художественном музее (фото)-1

Наталья Трифонова, ведущий научный сотрудник отдела древнебелорусского искусства Национального ходожественного музея Республики Беларусь:
Все книги, которые мы сейчас видим, попали в музей в 70-80 годы уже прошлого века в результате экспедиций. То есть вот таких целенаправленных поездок по культовым учреждениям – по церквям, по костелам.

Некоторые книги, представленные зрителю, впервые покинули хранилище.

Выставка посвящена 500-летию белорусского книгопечатания.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Книги # Историко-культурные ценности Беларуси # Наталья Трифонова

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