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Виктор Бабарикин: Мы не перестаём удивлять нашего слушателя! Группа «Ария» в сопровождении Президентского оркестра РБ выступит в Минске

19 сентября 2017 07:40
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения на СТВ» – художественный руководитель и главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь, – Виктор Бабарикин, а также музыканты оркестра Павел Величко и Егор Дзыгун.

Виктор Бабарикин, дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь:
Весь этот год проходит под эгидой 15-летия оркестра и каждый месяц мы предлагаем нашему слушателю новые программы. Находимся в преддверии программы «Вечер памяти Ободзинского». Будет звучать концерт с белорусскими звёздами эстрады. Планируется концерт с группой «Арией». Мы не перестаём удивлять нашего слушателя!

Полная версия интервью – в видеоматериале.

# Культура # Музыкальное искусство # Фотофакт # Виктор Бабарикин # Егор Дзыгун # Павел Величко

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