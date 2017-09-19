Виктор Бабарикин: Мы не перестаём удивлять нашего слушателя! Группа «Ария» в сопровождении Президентского оркестра РБ выступит в Минске

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения на СТВ» – художественный руководитель и главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь, – Виктор Бабарикин, а также музыканты оркестра Павел Величко и Егор Дзыгун.

Виктор Бабарикин, дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь:

Весь этот год проходит под эгидой 15-летия оркестра и каждый месяц мы предлагаем нашему слушателю новые программы. Находимся в преддверии программы «Вечер памяти Ободзинского». Будет звучать концерт с белорусскими звёздами эстрады. Планируется концерт с группой «Арией». Мы не перестаём удивлять нашего слушателя!

Полная версия интервью – в видеоматериале.