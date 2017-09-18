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Во Дворце искусств проходит выставка «Стольное место», посвящённая 950-летию Минска

18 сентября 2017 20:02
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Новости Беларуси. Любимый город глазами разных поколений. Десятки живописных полотен, произведения декоративно-прикладного искусства, фото, графика и скульптура, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во Дворце искусств проходит выставка «Стольное место», посвящённая 950-летию Минска-1

В столичном дворце искусств открылась выставка «Стольное место». Две сотни работ маститые авторы и начинающие художники посвятили 950-летию Минска.

Во Дворце искусств проходит выставка «Стольное место», посвящённая 950-летию Минска-3

Леонид Хоботов, заместитель председателя Белорусского союза художников:
Нам страшно интересно, потому что этот город, который мы даже не знаем, но знают те, кто старше нас на много лет. Это ностальгия, надо знать, с какого момента город стал европейским, красивым, культурным, любимым, времена, которые имеют точки отсчёта. И мы сегодня на это по особому смотрим и считываем.

Минск романтичный и Минск суровый, Минск влюбленных и Минск детворы. Каждый найдет здесь свой, родной город.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Леонид Хоботов

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