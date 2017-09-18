Во Дворце искусств проходит выставка «Стольное место», посвящённая 950-летию Минска

Леонид Хоботов, заместитель председателя Белорусского союза художников:

Нам страшно интересно, потому что этот город, который мы даже не знаем, но знают те, кто старше нас на много лет. Это ностальгия, надо знать, с какого момента город стал европейским, красивым, культурным, любимым, времена, которые имеют точки отсчёта. И мы сегодня на это по особому смотрим и считываем.