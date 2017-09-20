Прямой эфир

Международный фестиваль циркового искусства пройдёт в Минске

20 сентября 2017 09:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Акробаты, гимнасты, клоуны и дрессировщики. Минск готовится к проведению настоящего праздника циркового искусства. Для нашей столицы подобный фестиваль в новинку. Однако  несмотря на это он уже сумел заинтересовать цирковых деятелей. Как-никак наша площадка – одна из лучших в Европе. Потому показать свои номера здесь хотели бы многие, а вот выбрали только лучших. Более сотни артистов  из 16 разных уголков планеты приехали, чтобы сразиться на цирковой арене в Минске.     

Дрессированные ослики и собачки, наездники и воздушные гимнасты. Белорусские артисты на фестивале представят сразу три номера. В их числе хоть и юные, но уже именитые воздушные гимнасты – Вероника Рыбчонок и Максим Виноградов.

Впрочем, не только конкурсная программа порадует зрителей. Организаторы фестиваля приготовили множество сюрпризов на открытии, которое поистине станет одной из самых зрелищных частей праздника.

А пока последние прогоны номеров перед выступлением. В столичном манеже каждый час репетиции. Так артисты московского цирка на Цветном бульваре отрабатывают сложнейшие элементы уникального акробатического номера.

Не обойдётся на фестивале без экзотики. Так артисты из Египта покажут настоящее мастерство дрессуры львов и тигров. За зрительскую любовь с ними соревнуются  четвероногие артисты из Румынии, которые хоть по размерам и не такие внушительные, но всё же восторг и восхищение вызывают с первых минут выступления.

Праздник циркового искусства продлится в Минске до 24 сентября. И завершится большим гала-концертом из лучших номеров. По итогам которого и определится победитель циркового праздника.

# Культура # Фотофакт # Цирк # Владимир Шабан # Илья Тюфяев # Тудор Ливиу

Другие новости рубрики

Все новости
Виктор Бабарикин: Мы не перестаём удивлять нашего слушателя! Группа «Ария» в сопровождении Президентского оркестра РБ выступит в Минске
19 сентября 2017 07:40

Виктор Бабарикин: Мы не перестаём удивлять нашего слушателя! Группа «Ария» в сопровождении Президентского оркестра РБ выступит в Минске

Во Дворце искусств проходит выставка «Стольное место», посвящённая 950-летию Минска
18 сентября 2017 20:02

Во Дворце искусств проходит выставка «Стольное место», посвящённая 950-летию Минска

«Не ожидал я, что получу первое место»: Алексей Семашко из Гродно – о победе на конкурсе «Жывая класіка»
18 сентября 2017 16:21

«Не ожидал я, что получу первое место»: Алексей Семашко из Гродно – о победе на конкурсе «Жывая класіка»