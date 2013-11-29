Выставка иконописи открылась в Крупской художественной галерее

Новости Беларуси. Крупская художественная галерея представляет выставку иконописи. В экспозиции – десятки произведений на православную тематику. Их авторы – участники борисовской студии «Возрождение». Она работает уже 20 лет. В свое время ее создателей Людмилу Макеева и Александра Молчанова благословил на работу Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Студия неоднократно получала премии за духовно-просветительскую работу. Несколько лет назад студия получила звание «народной», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ирина Жук, научный сотрудник Крупской художественной галереи:

На выставке у нас собраны более 40 работ. Это работы и мастеров, мэтров, руководителей, и работы выпускников, также работы детские.

В Крупках эта выставка впервые проходит. В Борисове и Минске эта студия выставляется достаточно часто. И мы очень рады, что в этот юбилейный год, 1025-летие Крещения Руси, она проходит в нашем городе.