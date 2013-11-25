Новости Беларуси. Сразу две новые экспозиции открылись в Музее народного клуба мастеров Березинского района. Выставка « Многогранность талантов » Виктора Садовникова и Юлии Сигаевай соседствует с произведениями рукодельниц края.

Определенный взгляд разных поколений на искусство. Виктор и Юлия представили свою гравировку, роспись по стеклу, украшения из шкуры и ткани. Мастерицы же привезли полотенца, покрывала, пояса. Произведения сделаны в разных техниках: вышивка, изделия из бумаги, ткачество.

Некоторым экспонаты более чем 100 лет. В основе всех произведений – образы аистов. Сегодня по этим вещам можно изучать историю ткачества Березинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анна Жданович, руководитель народного клуба мастеров Березинского района:

Можна дакрануцца да каранёў, паглядзець, як вырабляліся гэтыя рэчы, што вышывалася, якія арнаменты. Асобую ўвагу мы звярталі на выявы птушак. Напрыклад, на посцілках – птушкі, у вытінанках – птушкі, на рушніках – і пеўнікі, і галубы.

У арнаментах нічога не рабілася проста так. Калі гэта быў вясельны рушнік, то там свае асаблівыя законы, як ён вышываўся. Там вышывалася дрэва, птушачкі галоўкамі адзін да аднаго. Калі маладыя пасварыліся, яны будуць у розныя бакі глядзець. Калі адзін за одной толькі ідуць, значыць гэта толькі знаёмства. Наогул, нявеста павінна была вышыць да вяселля 40 рушнікоў.