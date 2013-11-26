Фрагмент Эйфелевой башни продали на аукционе в Париже

Новости Франции. Фрагмент лестницы, соединявшей второй и третий уровни Эйфелевой башни в Париже, продан за 220 тысяч евро. Аукцион состоялся в понедельник во Франции.

За необычный лот боролись восемь покупателей, среди которых представители Франции, Португалии, США и Латинской Америки. Покупателем стал коллекционер из Португалии.

Высота фрагмента, выставленного на аукцион – 3,47 м; он состоит из 19 ступенек. До недавнего времени он находился в частной коллекции в Швейцарии.

Оригинальную винтовую лестницу, которую создал Эйфель, демонтировали в 1983 году. Её распилили на 24 части. Несколько фрагментов подарили французским музеям, остальные до сих пор продают на аукционах. Напомним, пролёт длиной 8 метров ушёл за 85 тысяч евро несколько лет назад. Его приобрёл пожилой француз Ив Массон.

Улица Радзивиллов, на которой сегодня расположился Национальный банк Франции. Доска имени Наполеона Орды на одном из домов в центре Парижа. Музей Иосифа Цадкина, вновь открывшийся в 2013 году к 125-летию скульптора-кубиста. Росписи Ваньковича в церкви Сен-Северен. И, конечно же, легендарный плафон Гранд Опера, который Марк Шагал оформил по заказу самого президента Франции Шарля де Голля. Что ещё белорусского во Франции, вы узнаете из видео.