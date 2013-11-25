Победителей национального конкурса 26 Международного фестиваля современной хореографии назвали в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске огласили имена победителей национального конкурса 26 Международного фестиваля современной хореографии. Из 13 команд со всех уголков Беларуси, сражавшихся за победу на протяжении нескольких дней, в финал вышло лишь 5. Что примечательно, четыре команды-призера – представители Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лауреатами конкурса в номинации «Хореографическая миниатюра» стали также столичные гости: Сергей Микель с постановкой «Потерянные и найденные» и Татьяна Аксенова с «Необыкновенной историей».

Татьяна Аксенова, лауреат конкурса, хореограф группы современной хореографии «Разные лица» (Минск):

Я как в космосе. В состоянии шоке. Знаете, когда много эмоций, человек в состоянии наоборот такого вот… Прострации. И я вот в состоянии прострации. На самом деле. И как бы минуту назад мне сказали, что меня услышали, в меня поверили такое количество мэтров, людей, простого зрителя. Пока у меня нет слов. Просто спасибо людям, которые со мной рядом.