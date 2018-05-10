Высокая мода с национальным колоритом: в Шкловском районе создают одежду из льна и соломки

Новости Беларуси. Не секрет, что в белорусскую дизайнерскую одежду из льна одеваются многие знаменитости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не секрет, что в белорусскую дизайнерскую одежду из льна одеваются многие знаменитости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известный с древности материал просто находка для предпочитающих комфорт и легкость. В Шкловском районе, похоже, изобрели новый вариант такой одежды. Мастера сельского дома ремёсел вместе со школьниками в коллекции «Моя Беларусь» лён соединили с другим белорусским материалом – соломкой. Получилось и традиционно, и новаторски. Если лето будет таким же жарким как май, льняные вещи будут весьма кстати. Юрий Прокопенко о высокой моде с национальным колоритом, которую делают в белорусской глубинке на своей малой родине школьники и педагоги.
Обычный день девятиклассницы Кристины – до обеда школа, во второй половине дня – сельский дом ремёсел. Занятия посещает по рукоделию. Любит шитьё, вышивание, соломоплетение. Главная мечта – стать дизайнером одежды.
Кристина Демидова, ученик Городецкого дома ремёсел:
Мне нравится вышивать, я люблю что-то новое придумывать, что-то делать настоящее, чтобы людей радовать.
Первый пункт в портфолио начинающего кутюрье – коллекция одежды из льна и соломки. Она помогала взрослым мастерам придумывать и шить платья – прогрессивного покроя и с национальным колоритом.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Коллекция одежды называется «Моя Беларусь». На одних нарядах солнце из соломки, на других - васильки, ромашки, колоски. Ну и, конечно, куда же без традиционных национальных головных уборов – соломенных шляпок и веночков. Это вам не какой-то там ширпотреб.
Юные модели из местной школы уже дефилировали в таких нарядах на районном празднике. Пусть это и не подиумы Парижа или Милана, но аплодисменты заслуженные.
Виктория Тимошенко, ученик Городецкой средней школы:
Я бы могла пройти по городу в этом платье. Люди, наверное, все бы завидовали, потому что оно очень красивое.
Мария Прохорова, ученик Городецкой средней школы:
Мне в этом платье очень комфортно. Они очень красивые, хорошо сделанные.
Две недели шили, два месяца украшали соломкой.
Руководила работой Галина Тихонова – мастер со стажем. Шьёт и вышивает с детства. Именно ей пришло в голову создать не просто красивые платья, а с местным колоритом.
Галина Тихонова, директор Городецкого дома ремёсел:
Нам захотелось показать что-то своё, местное. Мы решили создать коллекцию стилизованных костюмов. Где-то использовать народные обычаи, народные праздники, чтобы прозвучали в этой коллекции.
Чтобы закончить коллекцию нужно изготовить аксессуары. К платьям добавят оригинальные пояса и женские сумочки. Также изо льна и соломки.