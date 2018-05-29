«Мне очень нравится отдача, я вижу улыбки детей». Как волонтеры клуба «UNIVO» дарят добро

Пропуск в счастливое детство здесь получают все желающие. Лучезарные улыбки, зажигательные танцы и полезные знания – прилагаются в придачу. Проводниками в безоблачный детский мир уже не первый год становятся участники волонтерского клуба UNIVO – учащиеся столичного колледжа железнодорожного транспорта.

Олеся Резанова, руководитель волонтерского клуба «UNIVO»:

Самое главное направление нашего куба – это работа в подходе «равный обучает равного». Они распространяют знания о различных важных для молодежи темах в рамках обучающих тренингов.

Ребята также участвуют в акциях-мероприятиях, в которых они помогают людям с особыми потребностями.

В преддверии Международного дня защиты детей юные волонтеры участвуют в акции от Белорусского Общества Красного Креста «Безопасная железная дорога». В игровой форме со сладкими призами юные энтузиасты делятся своими знаниями с маленькими гостями программы.

Дарья Кисель, волонтер клуба «UNIVO»:

Железная дорога очень опасна и для того, чтобы было меньше несчастных случаев, мы решили провести викторину, чтобы обезопасить как-то информацией детей. Дети правильно отвечают на наши вопросы.

В помощь волонтерам – настоящий локомотив – будущие железнодорожники, прихватившие с собой целый вагон знаний. С гудком машиниста отправляемся в небольшое путешествие и узнаем новые подробности из должностной инструкции.

Екатерина Петренко, волонтер клуба «UNIVO»:

Мне всегда хотелось кому-то помогать, мне всегда хотелось быть нужной для людей. И мне очень нравится отдача, я вижу улыбки детей, я вижу их радостные глаза, когда им нравится то, что мы делаем.

И они продолжают делать. «Подливают топливо» и разжигают в детских сердцах огонь любви и сострадания. И учатся у них же непосредственности. Ведь познавать мир и удивляться ему так неподдельно искренне умеют только дети.