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Чем будут удивлять в Молодечно посетителей на «Ночи музеев-2018»?

10 мая 2018 14:41
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Новости Беларуси. Музеи Минщины готовятся к специальной «ночи», которая пройдет с 19 по 20 мая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Чем будут удивлять в Молодечно посетителей на «Ночи музеев-2018»?-1

Так, в Молодечненском краеведческом презентуют специальную программу для посетителей разных возрастов. Самые маленькие увидят сказочное представление. Подростков ждет познавательный квест. А взрослые смогут насладиться музыкальной игрой и концертом.

Чем будут удивлять в Молодечно посетителей на «Ночи музеев-2018»?-4

Раиса Казанович, директор Минского областного краеведческого музея:
Хочется отметить, что все музеи Минской области находятся в творческом поиске новых открытий, новых созиданий. Уже все программы разработаны. Двери государственных музеев Минской области открыты. Ждем своих поклонников и друзей. Во всех музеях есть своя история, свои традиции. Мы хотим, чтобы наши посетители выходили со стен музея с хорошим настроением.

Чем будут удивлять в Молодечно посетителей на «Ночи музеев-2018»?-7

Напоминаем, что в рамках акции «Ночь музеев», с 19 по 20 мая вход во все хранители прошлого будет свободным.

Чем будут удивлять в Молодечно посетителей на «Ночи музеев-2018»?-10

# Музеи # Культура # Раиса Казанович # Фотофакт

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