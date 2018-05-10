Чем будут удивлять в Молодечно посетителей на «Ночи музеев-2018»?

Новости Беларуси. Музеи Минщины готовятся к специальной «ночи», которая пройдет с 19 по 20 мая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Молодечненском краеведческом презентуют специальную программу для посетителей разных возрастов. Самые маленькие увидят сказочное представление. Подростков ждет познавательный квест. А взрослые смогут насладиться музыкальной игрой и концертом.

Раиса Казанович, директор Минского областного краеведческого музея:

Хочется отметить, что все музеи Минской области находятся в творческом поиске новых открытий, новых созиданий. Уже все программы разработаны. Двери государственных музеев Минской области открыты. Ждем своих поклонников и друзей. Во всех музеях есть своя история, свои традиции. Мы хотим, чтобы наши посетители выходили со стен музея с хорошим настроением.