Россия впервые за всю историю участия в «Евровидении» не прошла в финал
Новости России. Юлия Самойлова не выступит в финале «Евровидения».
По результатам зрительского голосования и голосования профессионального жюри представительница России в финал не прошла.
Во втором полуфинале песенного конкурса россиянка исполнила композицию I Won’t Break. На сцене был представлен технологически сложный номер. Во время исполнения певица находилась на вершине горы. На ней отображались проекции с изображениями природы, воды и огня.
Хозяйка горы: как выглядел номер россиянки Юлии Самойловой на «Евровидении-2018»
По задумке Алексея Голубева, режиссера выступления, ставка была сделана на то, чтобы зритель смог оценить талант исполнительницы, которая доносит до зрителя главную мысль постановки – зарождение жизни.
На сцене кроме исполнительницы находились три бэк-вокалиста и два танцора из балета Аллы Духовой.
Кто прошел в финал «Евровидения-2018»? Здесь подробности.
Россия впервые приняла участие в этом песенном конкурсе в 1994 году. И с тех пор не отправляла представителя четыре раза: в 1996, 1998, 1999 и 2017 годах. Отметим, 2018 год стал первым за всю историю участия страны в «Евровидении», когда представитель России не выходит в финал.