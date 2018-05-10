Россия впервые за всю историю участия в «Евровидении» не прошла в финал

По результатам зрительского голосования и голосования профессионального жюри представительница России в финал не прошла. Во втором полуфинале песенного конкурса россиянка исполнила композицию I Won’t Break. На сцене был представлен технологически сложный номер. Во время исполнения певица находилась на вершине горы. На ней отображались проекции с изображениями природы, воды и огня.

Новости России. Юлия Самойлова не выступит в финале «Евровидения».

По задумке Алексея Голубева, режиссера выступления, ставка была сделана на то, чтобы зритель смог оценить талант исполнительницы, которая доносит до зрителя главную мысль постановки – зарождение жизни.

На сцене кроме исполнительницы находились три бэк-вокалиста и два танцора из балета Аллы Духовой.