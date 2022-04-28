«Всё изготавливается здесь». Как в Большом театре готовят декорации и шьют костюмы для спектаклей?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь.

Юлия Артюх, СТВ:

Мы находимся сейчас на девятом этаже. Это мастерские... Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь:

По изготовлению мягких декораций.

Юлия Артюх:

Немножко подробнее. Я вижу, здесь пол услан просто какими-то гобеленами. Что здесь происходит?

Екатерина Дулова:

Это ткани, на которые будет наноситься рисунок. Готовятся декорации к премьере июля – оперы итальянского композитора Доницетти «Любовный напиток». Только сейчас мы приступаем, поэтому вы видите только зарисовки. Но это кропотливый труд. Юлия Артюх:

Ручной, правильно?

Екатерина Дулова:

Ручной. Многие не представляют себе, что он выполняется именно в таком формате на полу. И вот – капитанский мостик, с которого художник, режиссер могут увидеть, что получается в целом. Сначала это изготовление на ткани, а потом оно наносится на специальную основу, которую тоже замечательные мастера этого цеха изготавливают вручную. Ткань закупается по тем предложениям, которые вносит режиссер-постановщик, в тех объемах, которые нужны. И затем она раскраивается уже в нужные форматы. Работают мастера с тем, чтобы придать им необходимую форму, и далее это в необходимом размере выполняется прямо на полу. Макет этого спектакля можем с вами увидеть. Собственно говоря, такой в мини-исполнении можем посмотреть, как это будет в реальности. Небольшая зарисовка к тому, что будет впоследствии. Все вот это нужно будет изготовить вручную.

Юлия Артюх:

Если декорации тканевые, то остальные, предметы мебели? Екатерина Дулова:

Все изготавливается здесь. В других цехах. Юлия Артюх:

Все изготавливается здесь? Не закупается?

Екатерина Дулова:

Нет. Все делают наши мастера. Это люди просто уникальные совершенно по преданности делу и по своим умениям. Сказать так просто, что мы можем заменить одного другим – ничего подобного, ничего из этого не получится. Даже тот небольшой период, который я работаю генеральным директором, я уже сумела в этом убедиться. Это совершенно уникальные, преданные делу. Юлия Артюх:

Потрясающие вещи вы показываете и рассказываете. Интересно, куда же мы с вами сможем пройти дальше?

Екатерина Дулова:

Дальше пойдем туда, где изготавливаются костюмы. Это не менее загадочные цеха – пошивочные цеха Большого театра.

Юлия Артюх:

Замечательная мастерская, где создаются просто шедевральные костюмы, которые мы потом можем смотреть на сцене Большого театра. Вот это все кропотливый ручной труд. Что меня лично еще впечатлило, я поинтересовалась за кадром, сколько объем талии у балерины. Мне, конечно, далеко еще до этого, но это просто потрясающе. Пару слов скажите о создании прекрасных костюмов.

Екатерина Дулова:

Я сама, когда впервые попала, я уже не первый раз прихожу в эту мастерскую и вижу, когда это только начинало готовиться. Поражает, прежде всего, само умение этих уникальных мастериц делать то, что они делают. Потому что, по сути дела, это все уникальные вещи, связанные с тем, что только для нашего театра нужны такого качества и уровня изготовления костюмов. Поэтому все изготавливается вручную. Машины помогают что-то втачать, но в принципе, что касается украшений, цветового решения, того, как расположены декорационные элементы, я не перестаю восхищаться. И чтобы поднять настроение и прийти в такое радостное состояние духа, достаточно пройти взором по этой эстетической красоте. И не буду скрывать, иногда хочется что-нибудь примерить.

Юлия Артюх:

Вот! В каком сценическом образе вы себя ощущаете и видите?

Екатерина Дулова:

Наверное, что-то романтическое. Быть может вот с таким низом, в таком решении. И цветовая гамма замечательная. Я бы с удовольствием, наверное, примерили бы такой наряд.

Юлия Артюх:

Я с вашего позволения примерю корону.

Екатерина Дулова:

Да. Эта корона принцессы Флорины.