«Малыш понимает, что это огромный труд». Почему дети после музыкальной школы не идут в профессию?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь.

Юлия Артюх, СТВ:

Раз мы уж говорим, и творчество, и детство, и воспитание детей. Очень многие дети, в том числе, думаю, наши телезрители и я сама посещала музыкальную школу. Отучилась, закончила – и все. На этом наше знакомство с музыкой, с профессией завершилось. Почему так происходит?

Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь:

Очень важный момент перехода из любительского музицирования, потому что детская музыкальная школа она имела два направления. Одно не сразу вырисовывается – то есть профессионально ориентированное, а преимущественно для того, чтобы ребенок действительно играл в семье, чтобы он развивался, был занят музыкой. Вообще, общение с музыкой не может никому нанести никаких увечий. Это замечательная сфера, в которую человек погружается и мыслит. Но постепенно любой малыш понимает, что это огромный труд. И глядя в окно, когда там бегают с мячом, когда в классики скачут, когда чем-то занимаются, ходят в кино, а ты должен тренироваться. Это именно тренинг, как в спорте, как в хореографии – здесь все необходимо тренировать. Речь не только о руках, это все какой-то удивительный комплекс, который должен формироваться. И если в какой-то переломный момент, ребенок категорически отказывается, то, конечно, принуждать дальше нецелесообразно.

Екатерина Дулова:

Но есть и иное мнение. В профессиональной среде оно достаточно определенное. Если человек талантлив, и чувствуется, что там настоящий божий дар, то, в принципе, никто не исключает того, что надо в этот момент пойти на то, чтобы заставлять заниматься. Попытаться это сделать и, быть может, перелом где-то случится. Я вам скажу совершенно точно, что у меня настоящий интерес профессиональный появился приблизительно в 14 лет. До этого я училась, мне было интересно. Конечно, одновременно изучали все: и музыку, и физику, и химию. Это же уникальная образовательная система советская была сформирована – школа при консерватории, где мы в одно и то же время, но правда с восьми утра до восьми вечера. Это общение было таким органическим, ты двигался-двигался, но в какой-то момент произошел настоящий перелом, когда я поняла, что я больше ничего не хочу.

Юлия Артюх:

Ваш муж тоже творческая личность. Недавно был удостоен медали Франциска Скорины, поздравляем. Это действительно такое достижение. И вы говорили, что вы вовлечены были так музыкой, как вы познакомились с супругом? Екатерина Дулова:

Он меня помнит раньше, чем я его. Он меня помнит в шесть лет, а я в семь лет, мы одноклассники. Юлия Артюх:

Вы учились вместе?

Екатерина Дулова:

Да, мы учились вместе все 11 лет при консерватории в одном классе. Мы знакомы, можно сказать, всю жизнь. Юлия Артюх:

А дети как ваши с творчеством?