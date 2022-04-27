«Малыш понимает, что это огромный труд». Почему дети после музыкальной школы не идут в профессию?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь.
Юлия Артюх, СТВ:
Раз мы уж говорим, и творчество, и детство, и воспитание детей. Очень многие дети, в том числе, думаю, наши телезрители и я сама посещала музыкальную школу. Отучилась, закончила – и все. На этом наше знакомство с музыкой, с профессией завершилось. Почему так происходит?
Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь:
Очень важный момент перехода из любительского музицирования, потому что детская музыкальная школа она имела два направления. Одно не сразу вырисовывается – то есть профессионально ориентированное, а преимущественно для того, чтобы ребенок действительно играл в семье, чтобы он развивался, был занят музыкой. Вообще, общение с музыкой не может никому нанести никаких увечий. Это замечательная сфера, в которую человек погружается и мыслит. Но постепенно любой малыш понимает, что это огромный труд. И глядя в окно, когда там бегают с мячом, когда в классики скачут, когда чем-то занимаются, ходят в кино, а ты должен тренироваться. Это именно тренинг, как в спорте, как в хореографии – здесь все необходимо тренировать. Речь не только о руках, это все какой-то удивительный комплекс, который должен формироваться. И если в какой-то переломный момент, ребенок категорически отказывается, то, конечно, принуждать дальше нецелесообразно.
Екатерина Дулова:
Но есть и иное мнение. В профессиональной среде оно достаточно определенное. Если человек талантлив, и чувствуется, что там настоящий божий дар, то, в принципе, никто не исключает того, что надо в этот момент пойти на то, чтобы заставлять заниматься. Попытаться это сделать и, быть может, перелом где-то случится. Я вам скажу совершенно точно, что у меня настоящий интерес профессиональный появился приблизительно в 14 лет. До этого я училась, мне было интересно. Конечно, одновременно изучали все: и музыку, и физику, и химию. Это же уникальная образовательная система советская была сформирована – школа при консерватории, где мы в одно и то же время, но правда с восьми утра до восьми вечера. Это общение было таким органическим, ты двигался-двигался, но в какой-то момент произошел настоящий перелом, когда я поняла, что я больше ничего не хочу.
Юлия Артюх:
Ваш муж тоже творческая личность. Недавно был удостоен медали Франциска Скорины, поздравляем. Это действительно такое достижение. И вы говорили, что вы вовлечены были так музыкой, как вы познакомились с супругом?
Екатерина Дулова:
Он меня помнит раньше, чем я его. Он меня помнит в шесть лет, а я в семь лет, мы одноклассники.
Юлия Артюх:
Вы учились вместе?
Екатерина Дулова:
Да, мы учились вместе все 11 лет при консерватории в одном классе. Мы знакомы, можно сказать, всю жизнь.
Юлия Артюх:
А дети как ваши с творчеством?
Екатерина Дулова:
Точно так же. Это выросло все очень органично. Старший сын стал виолончелистом, потому что папа хотел, чтобы я была виолончелисткой, но понимал, что для девочки, может быть, это сложновато. Поэтому, когда у него появился внук, наш старший сын, то здесь он приложил все усилия к тому, чтобы Александр стал талантливым, очень интересным исполнителем. И тоже заканчивал нашу школу при консерватории. А младший – здесь был один нюанс, который мы с мужем, тот самый случай, когда мы чуть-чуть волевым решением. Он вырос на виолончельной музыке, он слушал старшего, поэтому, конечно, хотел играть только на виолончели. Это было такое желание, до сих пор, став уже взрослым, замечательным скрипачом. Он не преминул вспомнить то, что мы когда-то воспользовались своим родительским правом, мы рассуждали очень просто, что это было бы замечательно, если бы организовалось трио. Настоящее фортепианное трио – рояль, скрипка и виолончель. И где-то я даже говорила, мне виделась даже такая афиша, где могло бы быть такое фортепианное трио, а я бы, например, говорила вступительное слово на концерте и погрузила слушателей в музыку. Но, вы знаете, жизнь распоряжается по-разному, и сегодня мы четко совершенно понимаем, что семейные дуэты любые: трио, квартеты и так далее – это дело очень сложное.
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