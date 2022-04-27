«Инструмент, который мы носим внутри себя». Почему Екатерина Дулова не поёт на сцене?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь.

Юлия Артюх, СТВ:

Отец играл на виолончели. А вы выбрали фортепиано. Безусловно, еще второй какой-то инструмент присутствовал. Никогда не было тяги сыграть на гитаре, например?

Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь:

Слушайте, откуда вот вы знаете? Да, была. Мне купили гитару, причем купили семиструнную. Купили просто, ну попробуй. Потому что мама очень любила русские романсы, вообще романсы. Она хорошо себе аккомпанировала и пела. Я сегодня это тоже делаю. И, в общем, получаю удовольствие, когда у меня есть возможность. Попробовала, изучала немножко по самоучителю. Конечно, никуда учиться я не пошла, потому что в нашей школе гитару тогда не преподавали, а рояль – это был единственный основной инструмент. Мы, в общем, достигали серьезного мастерства.

Юлия Артюх:

А петь не пробовали? На сцене именно.

Екатерина Дулова:

А петь – только для себя. Когда я уже стала ректором и стала посещать экзамены, особенно вступительные экзамены вокалистов, мои коллеги по консерватории это знают и сейчас, если они нас слушают, то поймут и подтвердят, что это истинная правда. Это был единственный экзамен для меня, где я понимала, что мне сложно высказаться о потенциале молодого человека, насколько его голос представляет интерес для профессионального оперного искусства. Потому что я понимала, что это какая-то система абсолютно уникальная того, как она может развиваться. И когда мне вдруг народные артисты и заслуженные артисты на мой вопрос: здесь что, это интересно было? Говорит: подождите, там такой голосина будет впоследствии, что вы не поверите, а потом убедитесь, насколько мы правы. И это действительно так. Поэтому в эту сферу я как бы профессионально никогда не вторгалась и с огромным доверием отношусь к людям, которые занимаются, вообще, обучением академическому пению. Потому что это уникальный инструмент, который мы носим внутри себя.