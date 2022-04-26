Притягательное место. Почему на сцену Большого театра не пускают посетителей?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Екатерина Дулова – генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Екатерина Дулова – генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь.
Юлия Артюх, СТВ:
Мы сейчас из закулисья ступаем на сцену Большого театра. Я понимаю, что вы уже были, будучи маленькой девочкой, когда приходили сюда с матерью. Я не была ни разу. Для меня это очень волнительно. Показать телезрителям и передать эти ощущения – мурашки по телу, потому что даже экскурсии вы сюда не водите. Конкретно на сцену не разрешено ступать. Сейчас проходит подготовка к очередному спектаклю.
Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь:
Здесь декорации готовятся к спектаклю «Ромео и Джульетта», поэтому действительно святая святых. Я думаю, надо этот момент запомнить. Так сказать, с небольшим чувством иронии можно произнести о том, что я был на сцене Большого театра Беларуси. В той части, что, может быть, когда-нибудь вы здесь действительно станцуете, Юль.
Юлия Артюх:
Не знаю.
Екатерина Дулова:
Мечты же сбываются.
Юлия Артюх:
Мечты сбываются. Это было бы потрясающе. Я знаю, когда вы были маленькой девочкой, вы смотрели на сцену и пытались изобразить пуанты, занимались любительским рисованием. Помните эти времена?
Екатерина Дулова:
Помню прекрасно. Это место притягательно невероятно. Причем как тем, кто находится в зрительном зале, так и тем, кто учится и хочет прийти сюда, мечтая об этом. Потому что здесь начинается чудо, к которому стремятся артисты. Они учатся тому, чтобы быть лицедеями, так скажем, радовать нас всех со сцены. Но само ощущение нахождения здесь, судя по всему, неповторимо.
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