Притягательное место. Почему на сцену Большого театра не пускают посетителей?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Екатерина Дулова – генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь.

Юлия Артюх, СТВ:

Мы сейчас из закулисья ступаем на сцену Большого театра. Я понимаю, что вы уже были, будучи маленькой девочкой, когда приходили сюда с матерью. Я не была ни разу. Для меня это очень волнительно. Показать телезрителям и передать эти ощущения – мурашки по телу, потому что даже экскурсии вы сюда не водите. Конкретно на сцену не разрешено ступать. Сейчас проходит подготовка к очередному спектаклю.

Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь:

Здесь декорации готовятся к спектаклю «Ромео и Джульетта», поэтому действительно святая святых. Я думаю, надо этот момент запомнить. Так сказать, с небольшим чувством иронии можно произнести о том, что я был на сцене Большого театра Беларуси. В той части, что, может быть, когда-нибудь вы здесь действительно станцуете, Юль.

Юлия Артюх:

Не знаю. Екатерина Дулова:

Мечты же сбываются.