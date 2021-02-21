Прямой эфир

«Некаторыя нават чакаюць». Распавядаем пра аўтобус, у якім слухаюць творы

21 февраля 2021 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Дзень роднай мовы святкавалі ў паэтычным аўтобусе, які штогод падчас Міжнароднай кніжнай выставы курсіруе ў Мінску. Створана беларускамоўная атмасфера для звычайных пасажыраў, паведамілі ў праграме «Тыдзень» на СТВ.

Аўтобус хадзіў ад Нямігі да «Экспацэнтру». Да выставы на ім мог пад’ехаць кожны ахвотны. Пасажыры спрычыняліся да паэзіі Кацярыны Стройлавай. Кнігу «Цярністы шлях» (пакуль адзіную) паэт выдала ў 2016 годзе.

«Некаторыя нават чакаюць». Распавядаем пра аўтобус, у якім слухаюць творы-1

Кацярына Стройлава, паэт:
Творы слухаюць. Мы выступаем з іншымі пісьменнікамі разам. Людзям падабаецца. Некаторыя чакаюць аўтобус, спрашваюць пра аўтобус.

«Прыходзяць на спеўкі і танцы». Вось як у Мінску знаёмяць дзяцей з беларускай культурай

Беларуская мова другая па мілагучнасці ў свеце пасля італьянскай. Гэты факт, безумоўна, ведаюць беларусы. Але галоўнае, бадай, тое, што яна наша. Што кожны з нас яе носьбіт. І каб лепей зразумець гэта, няблага карыстацца ёй не толькі ў свята, але і штодзённа.

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Зміцер Баяровіч # Кацярына Стройлава # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новая Павлинка Купаловского Анастасия Воронкова: «И страшно, и волнительно. Ну а как по-другому?»
21 февраля 2021 17:11

Новая Павлинка Купаловского Анастасия Воронкова: «И страшно, и волнительно. Ну а как по-другому?»

Зачем издали книгу Муковозчика и куда податься молодому автору? Спросили у министра информации
21 февраля 2021 16:34

Зачем издали книгу Муковозчика и куда податься молодому автору? Спросили у министра информации

«Очень красивая мелодия». В Раубичах стартовал цикл концертов прощания с зимой
21 февраля 2021 13:24

«Очень красивая мелодия». В Раубичах стартовал цикл концертов прощания с зимой