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«Все работают много. Это не просто так даётся». Белорусские артисты – о награде Ф. Скорины и творческих планах

02 декабря 2019 09:15
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От рабочих до министров. По поручению Александра Лукашенко более сотни представителей трудовых коллективов получили награды из рук премьер-министра Беларуси Сергея Румаса. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.

Среди награжденных представители нефтехимической, транспортной отраслей, а также науки, образования, спорта и искусства со всей страны. Большинство из них удостоились медалей Ф. Скорины за трудовые заслуги. 11 человек получили благодарность Президента Беларуси.

В нашей студии люди, удостоенные медали Ф. Скорины.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь: ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. М. Горького Руслан Чернецкий и ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. М. Горького Владимир Глотов.

Какие у вас ближайшие творческие планы?

Руслан Чернецкий, ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. М. Горького:
Ближайшие планы – «Братья Карамазовы» в Русском театре. Мы уже репетируем. Это ставит молодой режиссер, народная артистка Беларуси Ольга Михайловна Клебанович. После этого уже параллельно начнутся репетиции, я открою секрет: они уже начинаются, потому что мы уже выверяли некоторые тональности.

«Все работают много. Это не просто так даётся». Белорусские артисты – о награде Ф. Скорины и творческих планах -1

Владимир Глотов, ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. М. Горького:
Почему тональности? Потому что это будет мюзикл в Русском театре.

Руслан Чернецкий:
Это будет «Граф Монте-Кристо».

Это рок-опера. В Русском театре давно не было такого.

Руслан Чернецкий:
Да. У нас поющая труппа.

«Все работают много. Это не просто так даётся». Белорусские артисты – о награде Ф. Скорины и творческих планах -4

Изменилось ли в коллективе отношение к вам после получения награды?

Руслан Чернецкий:
У нас очень дружный коллектив, и когда происходят такие моменты – получение наград или званий – у нас нет равнодушных, именно в положительном смысле.

Владимир Глотов:
И завистников нет, поэтому действительно все радуются.

«Все работают много. Это не просто так даётся». Белорусские артисты – о награде Ф. Скорины и творческих планах -7

Руслан Чернецкий:
Чему завидовать?! Все много работают и все прекрасно понимают, насколько это тяжелый труд и все это видят. Это не просто так дается. Если человек видит, что его коллеги действительно много работают, любят свой театр и своих коллег, с которыми работают, то даже мысли завидовать не возникает.

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# Театр # Культура # Руслан Чернецкий # Владимир Глотов # Фотофакт

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