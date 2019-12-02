«Все работают много. Это не просто так даётся». Белорусские артисты – о награде Ф. Скорины и творческих планах

От рабочих до министров. По поручению Александра Лукашенко более сотни представителей трудовых коллективов получили награды из рук премьер-министра Беларуси Сергея Румаса. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.

Среди награжденных – представители нефтехимической, транспортной отраслей, а также науки, образования, спорта и искусства со всей страны. Большинство из них удостоились медалей Ф. Скорины за трудовые заслуги. 11 человек получили благодарность Президента Беларуси.

В нашей студии люди, удостоенные медали Ф. Скорины.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь: ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. М. Горького – Руслан Чернецкий и ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. М. Горького – Владимир Глотов.

Какие у вас ближайшие творческие планы?

Руслан Чернецкий, ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. М. Горького:

Ближайшие планы – «Братья Карамазовы» в Русском театре. Мы уже репетируем. Это ставит молодой режиссер, народная артистка Беларуси Ольга Михайловна Клебанович. После этого уже параллельно начнутся репетиции, я открою секрет: они уже начинаются, потому что мы уже выверяли некоторые тональности.