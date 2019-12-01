Валентин Елизарьев: «Я себя чувствую молодым на работе. Мне хочется творить!»

Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Пока что прошёл год, как я вернулся в театр. В театре я восстановил, возобновил в новых редакциях спектакли «Спартак», «Кармен-сюита», «Ромео и Джульетта». Буду возобновлять спектакль «Сотворение мира», который будет уже скоро, в декабре, в декабрьской афише. Готовлю новые спектакли, работаю с композиторами белорусскими.