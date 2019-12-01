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Валентин Елизарьев: «Я себя чувствую молодым на работе. Мне хочется творить!»

01 декабря 2019 15:34
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Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Пока что прошёл год, как я вернулся в театр. В театре я восстановил, возобновил в новых редакциях спектакли «Спартак», «Кармен-сюита», «Ромео и Джульетта». Буду возобновлять спектакль «Сотворение мира», который будет уже скоро, в декабре, в декабрьской афише. Готовлю новые спектакли, работаю с композиторами белорусскими.

То, что касается меня, то я прихожу в 9 часов утра на работу, с маленьким перерывом на обед, и ухожу в 10-11 вечера. Так что я живу в таком режиме очень плотном. Но никому не жалуюсь, мне интересно. Я себя чувствую молодым на работе. Мне хочется творить!

Валентин Елизарьев: «Я себя чувствую молодым на работе. Мне хочется творить!»-1

# Театр # Культура # Валентин Елизарьев

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