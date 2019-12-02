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Витебские энергетики креативно закрасили старое граффити

02 декабря 2019 06:47
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Новости Беларуси. Необычное граффити в Витебске привлекло внимание горожан. На здании трансформаторной подстанции появился рисунок под названием «Коммунальщики закрашивают портрет рэпера Snoop Dogg», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебские энергетики креативно закрасили старое граффити-1

Портрет исполнителя появился на этом месте ещё в 2013 году и за 6 лет серьёзно пострадал от непогоды и вандалов. Примерно полторы недели назад его закрасили. Как выяснилось – не работники ЖКХ, а сотрудники электросетей, которые оказались не менее креативными людьми.

Витебские энергетики креативно закрасили старое граффити-4

Предприятие «Витебскэнерго» выпустило целый видеоролик, в котором просит уличных художников поддерживать свои творения в приглядном виде. А ещё – сообщать заранее о своих творческих планах.

Витебские энергетики креативно закрасили старое граффити-7

Продолжится ли этот неожиданный баттл и ждать ли ответа от граффитистов – теперь гадают горожане.

# Граффити # Культура # Фотофакт

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