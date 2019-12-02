Витебские энергетики креативно закрасили старое граффити

Новости Беларуси. Необычное граффити в Витебске привлекло внимание горожан. На здании трансформаторной подстанции появился рисунок под названием «Коммунальщики закрашивают портрет рэпера Snoop Dogg», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Портрет исполнителя появился на этом месте ещё в 2013 году и за 6 лет серьёзно пострадал от непогоды и вандалов. Примерно полторы недели назад его закрасили. Как выяснилось – не работники ЖКХ, а сотрудники электросетей, которые оказались не менее креативными людьми.

Предприятие «Витебскэнерго» выпустило целый видеоролик, в котором просит уличных художников поддерживать свои творения в приглядном виде. А ещё – сообщать заранее о своих творческих планах.